Más pugnas en Fuerza Popular por control del Parlamento

Fuerza Popular alista sus próximos pasos para evitar más renuncias en su bancada ahora que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, ha autorizado la formación de nuevos grupos parlamentarios. La pugnas son por el control del Parlamento, ante la rebeldía de Salaverry a sus aún cofrades del grupo 'naranja'.

"Está en evaluación, pero tampoco estamos apresurados en tomar una decisión. Hacemos un análisis profesional. Estamos frente a un incumplimiento porque la sentencia (del Tribunal Constitucional) indica que se pueden formar nuevas bancadas solo en casos de disidencia", dice el legislador Carlos Tubino, vocero de Fuerza Popular.

"Hay que analizar qué pasos dar frente a esta decisión del presidente del Congreso. Hay varias salidas, lo vemos con especialistas, y no podemos descartar nada", agrega.

En la bancada 'naranja' se consideran dos caminos para recuperar el control del Poder Legislativo, ambos contra Salaverry: sacarlo de Fuerza Popular o censurarlo en el Pleno.

"Le han puesto la cruz a Salaverry. Dicen que sale lo de Keiko y al toque ven el tema. Si lo obligan a renunciar al partido, se queda sin presidencia (del Congreso)", cuenta un colaborador del fujimorismo.

En este camino, consideran que, al salir de Fuerza Popular, Salaverry quedaría sin bancada y no podría seguir presidiendo el Parlamento. Quienes promueven esta operación interpretan el reglamento del Congreso como norma que prohíbe a un legislador no agrupado a integrar la mesa directiva. El reglamento dice que los voceros de la bancada deben refrendar cada postulación a este espacio directivo.

Sin embargo, esta interpretación sería errónea porque se refería a la postulación a los cargos directivos, no a la permanencia en los mismos, según especialistas consultados. Ciertamente, sería un despropósito pretender que el presidente del Congreso represente solo a un grupo político y no a toda la institución.

La ruta de la censura

El camino de la censura requiere mayor confrontación, con la participación de otras fuerzas políticas, no solo el fujimorismo. El vocero 'naranja', Tubino no la descarta, aunque insiste en no tener apuro.

Para censurar a Salaverry, el reglamento del Congreso no dice explícitamente cuántos votos se necesitan. No obstante, puede interpretarse que basta con la mitad más uno de los legisladores hábiles, es decir, aquellos que estén sin licencia, aptos para votar.

El reglamento del Parlamento establece que el procedimiento inicia con una moción de pedido de censura que puede presentar cualquier congresista, que se puede admitir a debate con la mitad más uno de los votos.

Tubino insiste en que Salaverry incumple la sentencia del TC porque esta favorece solo a renunciantes por disidencias. "El presidente del Congreso ha abierto la puerta a todos. Y el TC reconoce el daño del transfuguismo", resalta.

Por allí asoma un argumento aún en desarrollo con miras a una censura a Salaverry. Pero no sería la única. Algunos fuentes congresales anotan que en la sesión del viernes, al no someter a votación la cuestión previa planteada, habría complicado su situación.

Si la censura requiere votos de más de la mitad, el pronóstico sería reservado. Sin Salaverry, Fuerza Popular tiene 59 congresistas, pero no todos los votos. Los cinco apristas sumarían y algunos apepistas, como dejan entrever las críticas de Richard Acuña al presidente del Congreso.

Salaverry apuesta por que más parlamentarios dejen Fuerza Popular para pasar a otras bancadas y así pierda respaldo la carta de la censura.

"Me imagino que buscarán sacar a Salaverry de la presidencia pero ya estamos todos advertidos. No lo vamos a permitir y vamos a dar batalla legal dentro", dice el legislador Roberto Vieira, que trata de formar otra bancada adicional.

Nueva bancada Cambio 21 busca el regreso de Kenji

- En Cambio 21, la nueva bancada integrada por los seguidores de Kenji Fujimori, buscan que su líder vuelva al Parlamento. Una carta que pide su retorno al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, circula entre los congresistas para sumar firmas.

- Hasta el momento, el documento tendría 45 firmas de congresistas en respaldo a un eventual regreso de Kenji Fujimori. Entre estas 45 rúbricas, habría tres de legisladores de Fuerza Popular, un indicador de posibles disidentes de esta bancada.

- La solicitud argumenta que habría presuntas irregularidades en el proceso por el cual se suspendió a Kenji. También incluye los casos de los congresistas kenjistas Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel. Si los tres fueran repuestos, Fuerza Popular perdería tres legisladores pues sus reemplazantes dejarían el Parlamento y los reincorporados se irían a Cambio 21.

- Luego de dos meses casi sin apariciones, Kenji volvió a mostrarse en actividades en sus redes sociales en internet.