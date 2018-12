Apoyo a los policías del Perú

Señor Director:

En un enfrentamiento la vida de un policía o ciudadano debe primar sobre la de cualquier delincuente, por ello es importante lo manifestado por el presidente Martín Vizcarra. Su gobierno está firmemente comprometido en la lucha contra la delincuencia y criminalidad, ya su despacho dio instrucciones precisas al titular del Ministerio del Interior, Carlos Morán, a fin de que dicha institución brinde el apoyo legal necesario para defender y proteger a los policías que en cumplimiento de su deber, hayan utilizado su arma de reglamento. Nunca más los policías deben sentirse desamparados por el Estado. El presidente Vizcarra exhortó a los policías a actuar con energía y sin contemplaciones frente a la delincuencia, siempre en el marco del respeto a los derechos humanos. Esta advertencia es para la criminalidad que viene atacando cada vez con más violencia, frente a ciudadanos en diversos ámbitos. Ya en las dos últimas semanas se han visto operativos y enfrentamientos donde la Policía actuó con firmeza, abatiendo en algunos casos a los delincuentes, la delincuencia cobra vidas de ciudadanos cada vez con mayor frecuencia y ya casi suman 20 los policías abatidos por delincuentes. El Mandatario también señaló que los postulantes serán sometidos a la prueba del polígrafo. Desde Aprosec, en varios artículos, proponemos que para el ingreso a la Escuela de Policía se implanten los exámenes de poligrafía, toxicológicas y psiquiátricas, además de utilizar estas pruebas de manera inopinada con integrantes en actividad.

césar ortiz ánderson

Presidente de aprosec

Subvencionar la agricultura

Señor Director:

Minagri podría generar más problemas al interior de los agricultores, al tener una posición conformacional frente a las deudas de tantos agricultores, al mencionar que no habrá tregua ni condonación. La agricultura pasa por serias contrariedades ya que el Estado está muy reacio o de lejos está viendo los problemas endógenos de la agricultura, como fundamentales para tener productividad, tales como: el tema climatológico que generó duras secuelas. Los agricultores perdieron toda la campaña del sembrío. Un ejemplo de ello es el Valle del Mantaro, las intensas heladas habrían hecho perder casi toda la campaña, otro problema es la economía de parceleros, que comprende a casi un 85% de los agricultores con la tenencia de pequeñas parcelas. La poca asistencia técnica tanto del privado como del propio Estado generan deficiencias en la producción ya que no se da el impulso de la innovación tecnológica y los precios que debido a los factores señalados no son competitivos, por tanto tendríamos un sector no dinámico para el país. En consecuencia ello nos deja a entender que el Estado debe de intervenir con mayor inyección económica para efectos de sopesar los problemas señalados líneas arriba, es decir, debería condonar las deudas, o en su defecto renegociar las deudas e intereses con políticas intervencionistas para mejorar la producción. Lo que se quiere es que haya una atención activa y de fomento de parte del Estado y que los productores puedan hacer una agricultura rentable.

luis yaranga cahuana

docente de la UNmsm

Un retardo comprensible

Señor Director:

Asumo que si aún no se ha dado una sentencia a la apelación de la Sra. K es por un sentido humanitario, ya que si fuera favorable , estaría en su hogar para Navidad. Es de presumir que le será negada como corresponde por lo expuesto por el Sr. Fiscal; por lo que ese retardo es comprensible.

emilia solano herrera

dni: 06436311