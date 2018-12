Critican a Rosa Bartra por tolerar mensajes machistas en programa [VIDEO]

En las redes sociales se ha viralizado un video de Youtube donde aparece Rosa Bartra, entonces como candidata, siendo blanco de opiniones machistas, pero sin inmutarse contra estos comentarios. Las imágenes difundidas recientemente en Twitter han generado una ola de críticas por la actitud de la parlamentaria.

En el video ha sido vuelto a poner por la cuenta Quinto Poder, cuestionando la postura defensiva del grupo naranja con el caso de Moisés Mamani. Las imágenes son del programa ‘El Matador’ de Chavín TV en el 2011.

#ElRitmoDelCinco Muchas veces nos preguntamos ¿Por qué @BankadaFP defiende a @MoisesMamaniCo en el caso de tocamientos indebidos y acoso? Encontramos este video y creo que no tienen claro el límite, en este video se ve a un presentador y camarógrafo haciendo algo denigrante pic.twitter.com/SIaPZVYxVn

En aquellas elecciones generales, Rosa Bartra postulaba por segunda vez al Congreso en representación de Áncash. La primera ocasión no había logrado obtener la curul y en esa vez era tenía el número 5 en la lista de Fuerza 2011 en la región, como se ve en Youtube.

Sin embargo, ha sido criticable las expresiones del conductor, al decir “Miren cómo ha venido. ¡Qué guapa está! Por favor, un plano general. A ver una vueltita, por favor. Hoy día me divorcio”, “Yo también quiero sentirme mal a ver si hay respiración boca a boca”, entre otros comentarios machistas denigrantes.

El video de Youtube ha sido cuestionado, dado que Rosa Bartra solo atina a reírse. Incluso, cuando se refiere a su campaña “de propuestas, austera, pero inteligente” en la que habla sobre su postulación, el conductor del programa vuelve a realizar las opiniones machistas, mientras que la actual parlamentaria no se inmuta.

La aparición de la parlamentaria ha recibido críticas al aceptar los comentarios machistas por estar en campaña electoral. En ese año no logró, por segunda vez, alcanzar la curul. Sin embargo, en su tercera ocasión, postuló por La Libertad y obtuvo el escaño.

El vídeo demuestra a lo que están expuestas las mujeres. Cierto. Pero a Rosa Bartra no le molesta porque estaba en campaña, sabía que ESO le ganaba votos. Cambió dignidad por curul. Después pudo denunciar pero no lo hizo. En este caso no es víctima ni forzada, ella conciente.