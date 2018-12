Anselmo Lozano: “Balance de Acuña no resulta veraz”

Para el electo gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión, el balance financiero y de obras que presentó Humberto Acuña Peralta no resultan confiables, incluso lo cuestionó por haber omitido información sobre los casi 69 millones de soles que se utilizaron en la obra de la avenida Chiclayo, un dinero que dijo se tiró a la basura.

Después que Acuña Peralta informara en la II Audiencia Pública 2018, los 451 proyectos incluidos en el Programa Multianual de Inversiones y una ejecución de 962 millones de soles del Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) con un avance del 82.98%, Lozano restó veracidad a las cifras.

“No sé cuánto de lo que habla Acuña es verdad o falso”, expresó. Y cuando se le preguntó si cree que se puede haber maquillado la información, respondió “obviamente puede estar falseando información”, remarcó.

Sin embargo, la molestia de Lozano fue más allá, con relación a las obras de la avenida Chiclayo y de saneamiento del sector Villa Hermosa en el distrito de José Leonardo Ortiz.

“Dice que ha invertido 900 millones de soles, entre los que están los 69 millones de soles que se fueron al tacho de basura por la avenida Chiclayo, pero este hecho no lo dijo”, anotó y lamentó que no se haya mencionado la obra de Villa Hermosa.

“El sector Villa Hermosa es uno de los más pobres de la región, y no es posible que las instalaciones de agua y desagüe no operen al 100%. En este caso hay un caos con mayúsculas, pero Acuña no dice nada”, remarcó Lozano Centurión.