¿Y el gasoducto al sur?

Señor Director:

Hace algunos meses, la construcción del gasoducto sur peruano (GSP) pareció volver a la agenda del Gobierno. En ese entonces, el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, afirmó que a fin de este 2018 el Ejecutivo tendría lista una nueva hoja de ruta para el desarrollo de este megaproyecto que fue paralizado, como todos sabemos, por no contar la empresa brasileña Odebrecht ( encargada de la construcción) con la financiación necesaria para terminar la obra. Asimismo, este tema se encuentra judicializado por cerca de US$ 2.000 millones, que es la inversión que el consorcio del gasoducto sur peruano –conformado por Enagás, Odebrecht y Graña y Montero– afirma haber gastado en su avance del proyecto. Lo cierto es que en el caso del sur, hasta el momento, no hay mayor novedad sobre la construcción del famoso gasoducto. La preocupación pasa por las indecisiones que parecen mostrar los últimos gobiernos sobre el tema energético. Primero fue el aval a Kuntur (Gasoducto Sur Andino), luego el etanoducto y ahora este proyecto. Sobre lo expuesto, sinceremos de una vez las cosas, la población espera de parte del Ejecutivo una respuesta clara respecto al gasoducto, la cual garantice seguridad energética para nuestro país.

exon flores suaquita

dni 41616792

Soportarlos hasta el 2021

Señor Director:

Parece que los fujimoristas no se dan cuenta de que con su actitud confrontacional, matonesca y sin un ápice de autocrítica se alejan cada vez más de la ciudadanía. En estas últimas semanas quien ha encarnado estas “virtudes” es Rosa Bartra (como antes fueron otros) que con su actitud altanera y prepotente defendiendo lo indefendible hace que cada vez más gente se aleje y hasta repudie el fujimorismo de Keiko. Verla en las entrevistas en TV es insufrible, pues ella quiere dar la impresión de que siempre la razón está de su lado, pero no razona en que la gran mayoría ya no les cree a los fujimoristas (las conversaciones en el chat La Botika los desnudó por completo). Mejor les conviene estar callados, pues es irritante escucharlos. Nos queda soportarlos hasta el 28 de Julio del 2021, fecha en que casi desaparecerán del escenario político peruano.

luis valencia g.

DNI 07211842

Hostigan a los fiscales

Señor Director:

A pesar del extraordinario respaldo de la opinión pública a los fiscales Vela y Pérez, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, no deja de hostigarlos. Ahora le solicitó al fiscal Vela, coordinador del equipo Lava Jato, un informe sobre “presuntos” cuestionamientos al acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht. Resulta sospechoso (y hasta ridículo) que la carta solo diga “presuntos”, y que haya sido enviada justamente después de una reunión reservada entre Bartra y Chávarry. La respuesta del fiscal Vela no pudo ser más elocuente y expresiva: “Por favor, precise a qué cuestionamientos se refiere, porque los únicos que conocemos son los de la congresista Rosa Bartra, a los que ya respondí en la audiencia pública por la apelación a la prisión preventiva de la señora Keiko Fujimori”. El acuerdo aún está en condición de reservado, por lo que a nuestro entender su pedido constituye una intromisión a la labor fiscal.

jorge castañeda arcas

dni 07571100

Urge más control policial

Señor Director:

Demandamos al ministro del Interior y a la Policía Nacional intensifiquen sus acciones contra los robos en las calles. Se incrementan por Navidad.

Sofía quintana

sofi@hotmail.com