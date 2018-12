Decisión judicial sobre Oviedo pone en riesgo indagación a Hinostroza

La decisión del juez Manuel Chuyo Zavaleta, al denegar la prisión preventiva del expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) Edwin Oviedo, ha abierto un enorme forado en la investigación al prófugo juez César Hinostroza Pariachi.

Que el juez denegara la prisión preventiva era una de las posibilidades que evaluó la fiscal contra el crimen organizado del Callao, Rocío Sánchez. Antes, Chuyo Zavaleta había denegado la detención preliminar de Oviedo.

Lo que ella y su colega Sandra Castro nunca esperaron que se diera fueron los argumentos que utilizó el juez del Tercer Juzgado de Nacional de Investigación Preparatoria del sistema anticorrupción para denegar la prisión preventiva a Oviedo y a su abogado José Carlos Isla Montaño.

TIPICIDAD

Esos argumentos no solo socavan la investigación de la Fiscalía contra el crimen organizado del Callao. Lanzan un misil contra el trabajo de la Fiscalía suprema anticorrupción respecto a Hinostroza Pariachi.

También supone un llamado de atención a la Sala Nacional de Apelaciones que aprobó la detención preliminar de Oviedo, José Carlos Isla Montaño y el empresario Alberto Chang Romero.

El juez Chuyo Zavaleta dice que no hay evidencias concretas de la presunta coordinación ilícita de Edwin Oviedo y César Hinostroza y, por tanto, de que forme parte del tercer nivel de la red de corrupción de César Hinostroza, como para investigarlo por integrar una organización criminal.

Pero más grave que eso, el juez considera que los hechos descritos por la Fiscalía no se ajustan a los delitos de cohecho y tráfico de influencias formulados por el Ministerio Público.

Esto es, que regalar entradas a los partidos de la selección, pasajes y viáticos a los partidos del mundial de fútbol en Rusia, a cambio de asesoría jurídica para sus procesos judiciales, no calzan con la descripción de los delitos de cohecho y tráfico de influencias.

"NO HAY CAUSA Y EFECTO"

Chuyo Zavaleta dice que llega a esta conclusión porque Hinostroza no iba a resolver nada relacionado con Oviedo, pues la que emitió una acción de amparo a su favor era una jueza de Lima y la investigación del caso 'Los Wachiturros de Tumán' se ve en las fiscalías de Chiclayo. Es decir, que no hay una causa y efecto entre la entrega de las entradas y la protección judicial que habría recibido Oviedo. Agrega que la declaración del colaborador eficaz sobre las fechas de las reuniones entre Hinostroza y Oviedo es contradictoria y no demuestran que las entradas sean la retribución por la asesoría jurídica.

Argumentos estos que sostienen la investigación y el pedido de extradición de César Hinostroza, por lo que sino valen para uno, el exjuez puede pedir que también se considere a su caso. ❧

