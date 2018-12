Ernesto Blume: “Las sentencias del TC no están sujetas a condicionamientos”

El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, considera que las decisiones del Tribunal no son discutibles y, por lo tanto, deben acatarse sin que de por medio exista resistencia o intentos de interpretación. En esa línea, enfatizó en la labor del TC de preservar los derechos de todos, incluso, en el Congreso.

¿Cómo ve la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que permite la creación de nuevas bancadas y que recién ahora se está acatando?

Hay que precisar una idea matriz, que las decisiones del TC se cumplen, no se discuten y, por lo tanto, cuando el Tribunal resuelve esa decisión debe acatarse. El TC dijo que la demanda era infundada, porque no se habían alcanzado el número de votos correspondientes, o sea, cumplió con declarar infundada la demanda, pero ejerciendo su competencia interpretativa. Con el voto de una mayoría de cuatro magistrados dijo que es infundada la demanda interpuesta contra esos incisos del artículo 37, siempre que ese artículo se interprete en el sentido de que no está prohibida la renuncia de los congresistas de las agrupaciones políticas en el supuesto de disidencia por razones de conciencia debidamente justificadas, quienes podrán conformar un nuevo grupo parlamentario, adherirse al ya existente o recurrir a la fórmula de configurar o formar una grupo parlamentario mixto. El Congreso, en ejercicio de sus derechos, solicitó una aclaración de esta sentencia.

¿Qué señalaba el Congreso en esa solicitud de aclaración enviada?

Una de las consultas del Congreso fue cómo entender esta situación de la disidencia por razones de conciencia debidamente justificadas. El TC invocó un fundamento de una sentencia anterior, la sentencia que se dio cuando se prohibió la formación de nuevos grupos parlamentarios. Ahí el Tribunal, en ese fundamento, que fue el 23 C, dio algunos parámetros de qué entender por una cuestión de disidencia por razones de conciencia, por ejemplo, un cambio de la orientación ideológica de la agrupación política a la cual se incorporó el congresista, fue en representación de una agrupación, que según este supuesto cambia su orientación ideológica o cuando se produce un conflicto ideológico de esencia.

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, ha dicho que no hay una debida justificación detrás de algunas renuncias. ¿Eso quién lo determina?

Ahí tengo un problema de incompatibilidad para poder opinar, porque no me corresponde analizar la coyuntura, es más, porque puede eventualmente surgir un conflicto entre el congresista y el Congreso que puede derivar en un proceso constitucional. Lamentablemente, no debo ni estoy en capacidad ni en competencia para entrar a analizar esa situación. Pero si hay que reafirmar que las sentencias se tienen que cumplir y, por lo tanto, tenemos que entender que las sentencias no están sujetas a condicionamientos.

Hay una resolución y por eso se acata, ¿puede haber una suerte de amparo?

Teóricamente lo que puede ocurrir es que si se produce un conflicto a raíz de la interpretación de una situación específica, el afectado podría no solamente reclamar al interior del propio Congreso, sino promover un proceso constitucional.

¿Los congresista de Cambio 21 podrían pedir garantías porque se están sintiendo vulnerados por no poder conformar una nueva bancada?

Los derechos fundamentales se aplican a todos los habitantes de este país sin ninguna distinción. Basta que la persona se sienta afectada e invoque un derecho fundamental, no cualquier derecho, sino uno fundamental.

¿De qué derecho fundamental hablamos cuando se trata de conformación de bancadas?

Por ejemplo, podría invocarse que ha habido alguna afectación al debido procedimiento parlamentario o al derecho de defensa.

Usted dice que las sentencias del TC deben acatarse y no discutirse, ¿cuál es la falta de debido proceso ahí?

Eso habría que determinarlo en cada caso, a cada congresista que está en esa situación.

¿Y quién vería cada caso?

El propio Congreso tiene un trámite interno en cuyo detalle no me corresponde intervenir, porque el Congreso es autónomo. Es un tema que ellos tienen que ver y solucionar, pero, obviamente, las sentencias no se pueden discutir, sino acatar en sus propios términos y en esa sentencia se ha establecido cómo se interpreta el artículo 37, no cabe otra interpretación.

Un parlamentario renunciante puede decir que hay un cambio ideológico, pero la bancada señalar que no. ¿Qué hacer en ese caso?

Ahí estamos en un territorio interesante, porque si alguien alude una cuestión ideológica, es una cuestión de conciencia y, por lo tanto, hay que respetar esa posición de conciencia. Ahí prácticamente no hay mayores elementos de prueba, simplemente decir "yo no estoy de acuerdo con esta línea por tal razón y tomo la decisión".

¿El Tribunal Constitucional puede jugar otro papel en este tema?

No le corresponde. Ahora, si las partes invocan que se está incumpliendo esta sentencia, el Tribunal ha creado una comisión de seguimiento de las sentencias y podría, alguna de las partes que se considera afectada, presentarse al TC invocando que esa sentencia se está incumpliendo, describiendo todas las características del caso y diciendo qué dice la sentencia, en qué consiste el incumplimiento y cómo acredita el incumplimiento para motivar que el Tribunal evalúe e, inclusive, podría citar a las partes para analizar el tema.