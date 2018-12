Como ‘bravuconada’ califican la amenaza de censura contra Daniel Salaverry

Como una bravuconada innecesaria, calificó el congresista Juan Sheput la advertencia de Fuerza Popular de evaluar medidas contra el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, por acatar la disposición del Tribunal Constitucional (TC) que permite la creación de nuevas bancadas.

Ayer, el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, dijo que fueron sorprendidos por la decisión de Salaverry de levantar la sesión del Consejo Directivo sin atender sus pedidos para votar una cuestión previa que permita anular la creación de nuevas bancadas.

Frente a ello, el fujimorista sostuvo que su bancada evaluará las medidas que tomarán contra el titular del Parlamento.

“No puedo descartar nada. Vamos a ver cuáles son los pasos que se van a dar y, lógicamente, analizarlo con abogados constitucionalistas y ver qué debemos hacer ante un incumplimiento flagrante del reglamento del Congreso", señaló.

Por su parte, para el parlamentario oficialista Juan Sheput, lo anunciado por Tubino es el colmo de la prepotencia. "Es increíble que se critique al presidente por ser respetuoso del TC y se le amenace con una censura”, indicó.

En diálogo con La República, manifestó que no habría nada más burdo que intentar censurar a un presidente del Congreso por cumplir con los fallos del TC. “Creo que hay una epidemia de pataleo en Fuerza Popular”, explicó.

Sheput añadió que la frustración que tienen los fujimoristas de no poder hacer lo que quieren, los lleva a realizar ese tipo de amenazas, pese a que no hay ninguna falta reglamentaria cometida por el presidente del Congreso.

Sobre la accidentada sesión, el congresista de PPK consideró que ha sido una demostración con alto parlante de la frustración del fujimorismo que no puede manejar a su antojo el Congreso.

"Además, si quisieran censurar a Salaverry no creo que tengan los votos suficientes", anotó.

Para el congresista Edmundo del Aguila (AP), la bancada fujimorista "puede tomar alguna medida, pero que proceda es otro tema". Añadió que la decisión ya está tomada y cualquier medida que tomen es demasiado tarde. "Les han devuelto la moneda y les han hecho lo que ellos han hecho estos dos años", apuntó.

En la bancada aprista, el congresista Elías Rodríguez declaró que ellos toman sus decisiones en bloque y aún no se han reunido para ver este tema, pese a que el congresista Mulder intervino apoyando la posición de Fuerza Popular.

Saludan medida

El parlamentario Roberto Vieira (No Agrupado) afirmó que con la medida tomada por Salaverry cambia la historia del Congreso. "Ahora habrá ese equilibrio que se necesitaba", indicó.

Explicó, ademas, que todos los demócratas muestran su respaldo a la decisión del titular del Congreso de acatar el fallo del TC. "Ya no más esa prepotencia, esa soberbia de la alianza de Fuerza Popular con el Apra, que han hecho lo que les ha dado la gana en estos últimos años", dijo.

Por su parte, el congresista Yonhy Lescano (AP) advirtió que desde agosto del 2017 el fujimorismo no cumplía con la sentencia del TC.

"El presidente Salaverry dispuso que se conformen las nuevas bancadas, en cumplimiento de la Constitución. Esta decisión ya está tomada y no vamos a seguir permitiendo los abusos del fujimorismo, que con el Apra han hecho lo que han querido", anotó.

Wilbert Rozas, del Frente Amplio, comentó las consecuencias de que el fujimorismo haya perdido la presidencia del Congreso. "Su hegemonía y conducción autoritaria se ha fracturado. Debe abrirse paso a una nueva etapa con una oposición democrática que ponga por delante los intereses del país", sentenció.

Alberto Quintanilla - Congresista Nuevo Perú

“El Consejo Directivo fijó su posición y no era necesaria una votación. No se puede votar si se acata o no una decisión legal del TC, que permite se inscriban nuevas bancadas".

Gino Costa - Congresista Liberal

“Saludamos la justa y valiente decisión de Salaverry de reconocer nuevas bancadas, frente a la solitaria pero beligerante oposición de Fuerza Popular y Apra”.