Arce le recuerda a Salgado que protagonizó vladivideos [VIDEO]

La congresista Alejandra Aramayo increpó al legislador de Nuevo Perú, Richard Arce, que le haya dicho “mentirosa” y le advirtió que lo denunciará ante la Comisión de Ética si no sustentaba su acusación.

Sin embargo, Arce le dijo a Aramayo que podía realizar la denuncia, pero que él no iba a hacer lo mismo con la fujimorista Luz Salgado, quien lo calificó como “tránsfuga”, lo cual para él es ofensivo.

“A veces decir la verdad ofende a las personas. Si la congresista Alejandra Aramayo me denuncia en Ética, que me denuncie. Está grabado cada una de las afirmaciones”, dijo Arce. “No voy a entrar acá en una confrontación de posiciones con usted congresista Aramayo”, expresó.

“Yo me sentiría aludido porque la señora congresista Salgado, que me llamó directamente tránsfuga, que para mí es una ofensa porque sé lo que significa transfuguismo, pero no. Voy a dejarlo porque sé que la congresista Salgado conoce muy bien del transfuguismo”, refirió.

En esa línea, Arce le recordó a Luz Salgado que fue parte de la época del transfuguismo y que fue una de las protagonistas de los vladivideos, en los que se efectuaban las compras de votos.

“(Luz Salgado) estuvo en esa época, cuando vimos en los vladivideos cómo se compraban las conciencias de los congresistas para tener mayoría, porque estuvo ahí en la famosa interpretación que le quieren hacer ahora a una sentencia (...) Son temas que no vienen al caso pero es importante recordar”, aseveró.

La discusión se dio en el marco del debate del Consejo Directivo del Congreso sobre el fallo del Tribunal Constitucional, que establece que parlamentarios no agrupados formen nuevas bancadas.