Salaverry a Luz Salgado: "Aquí no estamos en el local del partido" [VIDEO]

La sesión del Consejo Directivo que debate la conformación de nuevas bancadas por disposición de un fallo del Tribunal Constitucional dejó diversos incidentes entre parlamentarios y el presidente del Congreso, Daniel Salaverry.

De esta manera, cuando el fujimorista Miguel Torres intervino para dar lectura a la sentencia del TC y pidió que se ponga orden en la Sala Miguel Grau, Salaverry respondió que él estaba esperando que termine su intervención, insinuando que no existía ningún impasse. En ese momento, Luz Salgado vocifera y Salaverry le responde "aquí no estamos en el local del partido y usted no actúa como secretaria general".

Ante ello y los persistentes reclamos de la congresista de Fuerza Popular, el titular del Legislativo le increpa nuevamente que "respete usted al presidente del Congreso". Asimismo, reiteró "aprenda a respetar. Respetos guardan respetos".

Cabe precisar que, anteriormente, Salaverry le aclaró a Miguel Torres que "usted fue el que me pidió que no me meta en el debate", razón por la que le permitió hablar con soltura en el debate.

En otra oportunidad, la fujimorista Alejandra Aramayo le había dicho a Daniel Salaverry que "no sea gracioso". En respuesta, este le contestó: "Congresista, no soy gracioso, soy el presidente del Congreso y estoy dirigiendo el debate. Compórtese y no sea prepotente, por favor”.