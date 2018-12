Daniel Salaverry a Alejandra Aramayo: “Compórtese y no sea prepotente” [VIDEO]

Este viernes, el Consejo Directivo evalúa el fallo del Tribunal Constitucional, que establece que parlamentarios no agrupados formen nuevas bancadas. En la sesión, el congresista independiente Alberto de Belaunde tomó la palabra, pero fue interrumpido por legisladoras de Fuerza Popular.

Ante ello, De Belaunde pidió al titular del Congreso que ponga orden en la sala y haga respetar su turno. Sin embargo, la fujimorista Alejandra Aramayo insistió y le faltó el respeto a Daniel Salaverry.

Aramayo le dijo a Daniel Salaverry que "no sea gracioso", por tal motivo, el presidente del Parlamento respondió fuerte a la fujimorista. “Congresista, no soy gracioso, soy el presidente del Congreso y estoy dirigiendo el debate. Compórtese y no sea prepotente, por favor”, aseveró.

Tras unos minutos, le cedieron la palabra a Alejandra Aramayo, pero -al finalizar su intervención- dijo que lamentaba que presidente del Congreso se haya incomodado con lo que dijo y arremetió contra este. " A veces se es vocero, a veces no. A veces se es presidente, a veces no", expresó.