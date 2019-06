Deysi Cori: Una reina que abraza la gloria

Deysi Cori habla bajito y sonríe con pudor. Por un momento, pareciera que le vence la timidez, como si no estuviera acostumbrada a los flashes de las cámaras y a dar entrevistas a los medios desde que era una niña. Pero ni bien extiende un tablero de ajedrez de tela –recuerdo de las últimas olimpiadas donde participó– y coloca las piezas en su lugar, todo parece acomodarse instantáneamente para ella. Ahora estamos en su terreno.

"Peón 4 rey, o E4, con esta jugada estuve practicando y jugando en torneos como unos cinco años más o menos...", comenta mientras mueve las piezas blancas e inicia una partida que nunca terminará, sentada en la banca de un parque en el distrito de Lince. "Luego me cambié a esta jugada de aquí (vuelve a mover las piezas): peón 4 dama, que da posiciones más estratégicas, más complejas digamos, de ataque".

Deysi se refiere a la 'Apertura de peón de dama', jugada con la que abrió cada una de sus partidas en el último Torneo Continental de Ajedrez, realizado el pasado mes de noviembre en Envigado, Colombia, donde ocupó el primer puesto como ya lo había hecho en las ediciones de Villa Martinelli, Argentina (2017), Lima (2016), Manzanillo, México (2015) y Guayaquil, Ecuador (2011).

Este nuevo torneo, uno más para la larga lista de éxitos (entre campeonatos mundiales juveniles, mundiales escolares, Panamericanos, etc.) que viene cosechando desde que se inició en el ajedrez con solo 8 años, le valió su pase directo a la Copa del Mundo 2019 y el título de Gran Maestra Femenina. Pero Deysi, a sus 25 años, no se conforma y viene preparándose para un objetivo mayor: conseguir el título de Gran Maestra Absoluta.

Este objetivo nació de una promesa que hizo con su hermano Jorge (23), multicampeón al igual que Deysi en todas las categorías donde participó y actualmente becado en una universidad de los Estados Unidos. El menor de los Cori se lo propuso justamente después del último campeonato y tras varios meses de meditarlo en su estadía en Norteamérica.

"Lo que pasa es que nos dimos cuenta de que no podemos dedicarnos a medias al ajedrez. Ambos alternamos este deporte con nuestros estudios, pero hemos decidido dedicarnos de lleno para estar entre los diez primeros del mundo", comenta con emoción esta vecina ilustre de Villa El Salvador, quien mientras espera a su hermano, viene entrenando con su íntima amiga, la también ajedrecista Ingrid Aliaga.

Entrenamiento especial

Parte de ese nuevo entrenamiento en el que viene embarcándose Deysi Cori, consiste en mantener un buen estado físico, que, aunque parezca innecesario, es fundamental para un ajedrecista de alta competencia. "Antes no le daba mucha importancia a lo físico, pero ahora, con lo que hemos visto mi hermano y yo en los torneos internacionales, somos conscientes de que todo se complementa con nuestra destreza y conocimiento del ajedrez", asegura.

Por ello, Deysi e Ingrid entrenan en el gimnasio varias horas al día, mientras esperan la llegada de Jorge Cori para comenzar las partidas. "Cuando venga Jorge, haremos de cinco a siete horas diarias de partidas. Además del gimnasio, también estoy leyendo libros sobre ajedrez, para mejorar mis estrategias de juego", apunta.

Como vemos, Deysi Cori no se duerme en sus laureles. Detrás de su aparente timidez, de su sencillez y su voz baja, vive una deportista de clase mundial, una guerrera que se enfoca en lograr sus metas y que no le teme al sacrificio. Y es que está acostumbrada a ello. "Cuando voy a otros países y me enfrento a rivales de Rusia, Japón o China, por ejemplo, que tienen equipos de entrenadores junto a ellos, se sorprenden de que los peruanos, con tanta desorganización, logremos lo que logramos", confiesa.

Admite que a partir de este verano será la primera vez que entrenará con su hermano Jorge con tanto rigor, pero está segura de que esa dedicación dará frutos para ambos y que podrán conseguir sus objetivos en el mediano plazo. "Anteriormente entrenamos juntos, pero éramos muy jóvenes y nos desconcentrábamos. Ahora estamos más maduros y sabemos que lo haremos bien. Además, en el Perú no existe actualmente un entrenador que pueda ayudarnos a desarrollar el nivel que necesitamos. Por eso vamos a hacer esto juntos", promete.