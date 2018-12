Se viene el Santurantikuy

Señor Director:

Tendré el gusto, una vez más, de vivir la Navidad en el Cusco, el corazón y el símbolo del Perú, como afirmara con acierto el eminente polígrafo limeño don José de la Riva Agüero y Osma (Lima, 1885 -1944). Según sucede desde el siglo XVI, este lunes 24 de diciembre se realizará en la Plaza de Armas (Haukaypata) la famosa e imperdible feria del Santurantikuy. Los peruanos deberían estar en el Cusco navideño por lo menos una vez en su vida. No hay otra fiesta igual. La concurrida misa en la catedral es en castellano, quechua y latín, con un coro excepcional. Asiste gente de todas las nacionalidades, con la mirada atenta del Señor de los Temblores (Taytacha).

Me gustaría, es una ilusión repetida y siempre perdida, que con la renovación de las autoridades municipales y regionales en 2019 mejoren en algo nuestros alicaídos archivos, principalmente los públicos. Ojalá tengan conocimiento, interés y criterio para hacer bien las cosas. Para ello hay que nombrar directores calificados y buenos gestores (no a los amigotes o a los incompetentes), disponer de presupuestos que permitan el desarrollo de las instituciones y oficinas y, sobre todo, ofrecer una permanente capacitación a quienes trabajan allí. Todo se puede si se quiere.

Como lo expresé en múltiples ocasiones, me apena mucho que nuestro Archivo General de la Nación (1861) no tenga listo y funcionando su local propio y apropiado para el Bicentenario de la Independencia (2021). Hay por ahora solo un anuncio oficial del AGN, de 4 de diciembre, para elaborar el próximo año el expediente técnico. Al menos, es una lucecita. No perdamos la fe ni la esperanza. ¡Feliz Navidad!

César Gutiérrez Muñoz

Barcelona, 21 de diciembre

Señor Director:

Soy italiano, educado en los valores del antifascismo. Vivo en Barcelona, ciudad cosmopolita, mestiza, abierta y tolerante. Capital de Cataluña, un país que no olvida los antepasados fusilados y enterrados en cunetas anónimas por la barbarie de la dictadura franquista. La “rosa de fuego” que vivió una revolución anarquista, reprimida una y otra vez, con bombardeos, estados de sitio o ejecuciones a garrote vil (Puig Antich, joven libertario, al que “ajusticiaron” en 1974).

Y hoy el independentisme catalán tiene mucho más que ver con una idea profunda de democracia, de deseo de justicia y libertad que con pulsiones nacionalistas o identitarias. Que en cambio abundan en el amplio frente (ejército, policía, magistratura, banca, gran capital, extrema derecha, conferencia episcopal, grandes conglomerados mediáticos) que contra Cataluña ha levantado la España posfranquista.

Veo con tristeza como Europa, una vez más, se lo mira. “En una democracia se puede defender cualquier proyecto político, siempre que sea sin armas ni violencia” o “No comparto tus ideas pero daría la vida para que puedas expresarlas”. Palabras vacías.

Aquí ha habido, por años, millones de personas en la calle y ni un escaparate roto, ni un contenedor quemado. Heridos sí: gente desarmada que defendía unas urnas con sus cuerpos, que llevaba un lazo amarillo en signo de solidaridad con los presos, que se manifestaba contra la presencia de fascistas. Y también acusados de terrorismo: por haber levantado barreras de peajes, o haber cortado una carretera.

El 21 de diciembre el gobierno español se reunirá en Barcelona, rodeado de policías, espoleado por una extrema derecha que pide más cárcel, más juicios, más prohibiciones y... de forma obscenamente abierta, más sangre. No sé qué pasará, pero sepan que esta parte de pueblo rebelde solo será culpable de querer bajar a la calle, pacíficamente como ha hecho hasta ahora, en defensa de su dignidad.

Rolando d’Alessandro

