RMP: "Salaverry 'cortó palitos' con Fuerza Popular"

Rosa María Palacios habló sobre la resolución firmada por Daniel Salaverry que autoriza la creación de nuevas bancadas parlamentarias a consecuencia del fallo del Tribunal Constitucional, que dejó sin efecto en parte Ley antitránsfuga.

Las dos nuevas bancadas son “Bancada Liberal” conformada por exmiembros de PPK más una exfujimorista y “Cambio21”, formado por 9 “avengers” que están la espera de la reincorporación de Kenji Fujimori, Bienvenido Ramirez y Guillermo Bocángel. “Los congresistas no pueden ser suspendidos por más de 120 días, es decir pueden seguir sin inmunidad de proceso y regresar al Congreso”, señaló la conductora de RTV. En consecuencia, Fuerza Popular disminuiría a 58 legisladores.

Para entender está reforma, Rosa María Palacios manifestó que La ley antitránsfuga se da en el 2016 y buscaba evitar que se desconozca la voluntad popular. No obstante, la ley fue redactada con términos que beneficiaban en su gran mayoría a Keiko Fujimori. “Quería mantener bajo amenaza a sus 73 congresistas sin moverse porque de ahí provenía su poder y fuerza”, aclaró la abogada.

Ante esto, los legisladores que renunciaran tendrían menos derechos que el resto de sus colegas, como no presentar proyectos de ley, no uso de la palabra durante el tiempo de una bancada, no podían ser presientes de comisiones y no se les consignaba comisiones.

El Tribunal Constitucional al observar está situación, estableció que no se puede tener dos categorías de congresistas y por tal todos debían tener los mismos estatutos. “Por conciencia una persona puede renunciar a una agrupación política”, sostuvo la conductora.

Rosa María Palacios aclaró que desde agosto Daniel Salaverry estaba posibilitado para autorizar la formación de nuevas bancadas, sin embargo, “Salaverry decidió a instancia de la señora Letona ‘patearlo’ (la reforma) y decidir 'opinión consultiva' de la Comisión de Constitución que preside Rosa Bartra, es decir nunca le envió una opinión”.

¿Qué significa esto? Para la figura de La República, Daniel Salaverry está cumpliendo una sentencia del TC y que al parecer “cortó palitos con Fuerza Popular”.Además, la abogada comentó que el fujimorismo ya no tiene mayoría en el Parlamento y “se tiene que reflejar en cada una de las comisiones”.

El congresista Richard Arce pronostica que Fuerza Popular sufrirá un “efecto estampida” por parte de los legisladores para pasarse a las nuevas bancadas. Rosa María Palacios sostuvo que las posibles salidas de la bancada naranja se deben a que los parlamentarios necesitan ‘limpiarse’ para las elecciones del 2021.