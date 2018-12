Nuevos grupos modifica distribución de fuerzas en el Congreso - 10 minutos Edición Matinal

Temas del día:

- “Bancada Liberal” y “Cambio 21” son las dos nuevas bancadas parlamentarias.

- Salaverry asegura que decisión de crear nuevas bancadas es irrevisable.

-Hoy se decide fallo de prisión preventiva contra Edwin Oviedo.

-Inéditas fotos demuestran a Alan García en evento de Odebrecht.

-Nuevo caso de feminicio eleva la estadística a 143 víctimas en el año.

Exmiembros de PPK y congresistas cercanos a Kenji Fujimori presentaron la solicitud para formar dos nuevos grupos parlamentarios tras la resolución que ejecuta lo dictaminado por el Tribunal Constitucional. La “Bancada Liberal”, exPeruanos por el Kambio, está conformada por 5 congresistas, y “Cambio 21” por 9 exFuerza Popular. En consecuencia, el Pleno estará integrado por nueve grupos parlamentarios.

El presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, ratificó la decisión de formar nuevas bancadas, pues está sustentada en la sentencia del Tribunal Constitucional. Además, lamentó las duras críticas de sus compañeros de bancada, Fuerza Popular. Sin embargo, afirmó que no convocará a junta de portavoces como se lo han demandado sus colegas. “No podemos acatar o no una sentencia judicial o como en este caso, del Tribunal Constitucional, dependiendo de qué cosa me beneficia o no políticamente", expresó.

Tras varios días de audiencia, hoy se conocerá el fallo del pedido de prisión preventiva por 36 meses contra Edwin Oviedo. “Este sin duda es el partido más importante de mi vida, es el partido de mi libertad, (…) sé también que no le he hecho daño a nadie”, argumentó el expresidente de la FPF durante la audiencia.

El fiscal José Domingo Pérez en declaraciones para La República, expresó su preocupación por la seguridad de los testigos del caso Lava Jato ante la posible salida de la lideresa fujimorista, Keiko Fujimori. "Sí me preocuparía por los testigos, ellos quieren guardar reserva de su identidad, tienen temor. Tenemos que continuar con la investigación, pero sí estoy preocupado de que se tome una decisión desfavorable para el proceso porque está acreditado el peligro de obstaculización: en los chats de La Botika, hay un nivel de interferencia", sostuvo.

Fotografías inéditas divulgadas por IDL-Reporteros muestran al expresidente Alan García en una celebración de aniversario de la constructora brasileña Odebrecht del año 2009 en el Swissotel. Cabe anotar que, en las imágenes también se observan a personajes hoy investigados por el aso Lava Jato.

Centro de Lima: A pocos días de la Navidad, Mesa Redonda ha tomado medidas de seguridad y fiscalización, se observa gran cantidad de personal de la municipalidad a los alrededores de jirón Cusco y jirón Andahuaylas.

Por otro lado, desde este 31 de diciembre no habrá jubilación anticipada. El presidente de la República, Martín Vizcarra junto al premier César Villanueva proponen observar la ampliación del Régimen de Jubilación Anticipada (REJA), aprobada en noviembre por el Congreso, pues sostienen que desvirtúa el fin del sistema de prensiones.