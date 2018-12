Martín Vizcarra: El presidente que voló de emergencia desde Ottawa

En marzo de este año, el entonces vicepresidente Martín Vizcarra le dijo a La República que solo había comprado un pasaje de ida a Ottawa. No de vuelta.

Vizcarra era –entonces- el embajador en Canadá, un cargo que ocupó luego de dejar por la puerta falsa el ministerio de Transportes y Comunicaciones debido al caso del contrato del aeropuerto de Chinchero, en Cusco. Era una especie de retiro adelantado.

Pero la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski –por una inminente vacancia- lo obligó a adquirir un vuelo a Lima.

Vizcarra nació el 22 de marzo de 1963. Es hijo del exalcalde de Moquegua y miembro de la Asamblea Constituyente de 1978, César Vizcarra Vargas y de Doris Cornejo.

Llegó a Peruanos por el Kambio (PPK) para integrar la plancha como candidato a primer vicepresidente. Aquella fue una campaña caótica, en la que Kuczynski accedió a la segunda vuelta casi raspando, muy por atrás de Keiko Fujimori. Frente al desorden (llegó a haber hasta tres estrategas que trabajaban en paralelo), Vizcarra asumió la jefatura de esa campaña con la misión de levantar a una candidatura que hacía agua. Las cosas caminaron mejor y la victoria fue dramática.

Vizcarra fue nombrado titular del MTC de donde salió muy debilitado en mayo del 2017. El Congreso fujimorista ya daba muestras de intransigencia y deseos de venganza.

“¿Sabe lo que faltó? No experiencia, sino faltó mañosería política. Es que yo soy criado de otra forma. No voy a asumir poses para impresionar. Yo soy íntegro, soy sincero. Yo soy de otra forma y, a veces, eso no es suficiente. Ya, pues: habré llegado a mi límite. Normal”, declaró luego de renunciar al gabinete.

Fue una entrevista en el departamento que ocupaba en San Isidro. Sobre la mesa descansaba un álbum con fotos de su paso por el MTC que los trabajadores le habían obsequiado como despedida.

No había llegado a su límite, sin embargo.

Catapulta

Vizcarra ganó relevancia política en la calle. Después de perder las elecciones para la alcaldía de Moquegua en el 2006, tuvo un rol protagónico en el ‘Moqueguazo’ del 2008. Unas declaraciones suyas, sobre la necesidad de reclamar una mejor distribución del canon minero, fue la chispa que prendió la protesta. Ese liderazgo fue su catapulta para convertirse en gobernador.

Su gestión le valió reconocimiento. Fue tentado en el gobierno de Ollanta Humala para ser presidente del Consejo de Ministros. Antes, incluso, fue convocado para ocupar la cartera de Energía y Minas.

Durante su gestión como gobernador logró convertir a su región en líder del ránking de educación en el Perú.

“Es un ingeniero en todo el sentido de la palabra. Va al origen de los problemas, no a las causas. De hecho, todo su círculo cercano es de ingenieros, como Jorge Alva (rector de la Universidad Nacional de Ingeniería), José Manuel Hernández (exministro de Agricultura), Edmer Trujillo (ministro de Transportes y Comunicaciones) y Javier Piqué (ministro de Vivienda)”, explica un congresista de PPK.

“Es muy allegado a su familia y desconfiado. Eso le viene de su perfil provinciano”, añadió otro legislador de PPK.

Esta desconfianza abona en favor de su complicada relación con la bancada de PPK. De ese grupo, solo mantiene conversación fluida con algunos, uno de ellos Juan Sheput (otro ingeniero).

Quienes lo conocen destacan su perfil práctico. “Tiene éxito porque todo lo ve como proyectos. Busca lo que es factible de ejecutar”, destaca alguien que lo frecuenta.

El referéndum es una demostración de lo anterior. Entendió que era una oportunidad para legitimar y fortalecer su posición política.

Los resultados le concedieron la razón.