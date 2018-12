Hay que aceptar que Cáceres Llica es el gobernador de Arequipa

¿Cuál cree que sea el enfoque que Cáceres le dará a su gestión?

Populismo barato total.

Quizá sus propuestas son solo de campaña...

Eso es lo que quisiera. Ha prometido muchas cosas que le han dado votos; vamos a ver si puede cumplirlas. También vamos a ver si la desconfianza que generó en el sistema económico va a hacer que Arequipa siga creciendo. Estos últimos años lo hacía a un ritmo mayor que el país por inversiones como la de Cerro Verde. Otro tema es Majes Siguas II, hablar de reducir el tamaño de las parcelas porque la gente se lo pide no es un argumento de peso. Hay que aprender de los errores de la primera etapa, donde no se pudo generar economías de escala. Pero Cáceres Llica ya dijo que lo iba a hacer. Entonces, ha generado expectativa por un lado y desconfianza por otro.

En un debate, él se dirigió a los empresarios y les dijo que no le tuvieran miedo.

¿Por qué cree que lo dijo? Claro que le tenemos miedo; no a él, sino a sus decisiones. Por eso, hago la comparación de Cáceres Llica con Trump, Maduro y Morales. Esos ejemplos nos dan cuenta de cómo la ignorancia trae repercusiones negativas.

Cáceres Llica dijo que Tía María no va, ¿le preocupa?

Si esta inversión no se da, no ingresarían unos 1600 millones de dólares de inversión al país, que se tienen previstos. No se va a producir cobre, no se contratará gente. Los muchachos de la Punta de Bombón no tendrían trabajos bien remunerados.

Pero eso es lo que dijo en campaña. La potestad, al final, está en el Ministerio de Energía y Minas.

Su opinión vale, porque él solivianta a la gente. Si el gobernador habla que no hay licencia social, no la hay, porque el pueblo lo escucha y se solivianta.

Cáceres Llica puso en ambos lados al empresariado y a un sector de la población. Se tiene que hacer un mea culpa de parte de su sector que fue considerado como pituco y opresor.

El mea culpa se hace. Siempre, en toda la historia, ha habido buenos y malos empresarios. Hay quienes explotan y aprovechan las circunstancias. Hay empresarios que deben estar presos y también quienes hacen empresa limpia.

En campaña se exacerbó el odio y el racismo, y se han abierto heridas...

Y eso lo ha fomentado Cáceres Llica. Todos somos iguales. El que exacerbó eso fue Cáceres Llica. Dijo: Nos tratan mal porque somos cholos, nos tratan mal porque somos pobres.

El país es racista, su discurso de discriminación tampoco es mentira.

Es cierto, así ha sido. Pero este señor en vez de decir "oye, blanquito, somos iguales", dice "oye, blanquito de porquería, tú eres un tal por cual". Si quiero acercarme a la gente, le hablo bien, pero él no quiere acercarse a la gente, quiere rechazar a los otros.

¿Ísmodes le atraía como gobernador?

Tampoco me gustaba. Era mucho más versado en asuntos de economía. En la parte moral, tampoco me parece una persona muy... No es que (Ísmodes) fuera un violador, como se le acusa a Cáceres, ni que sea un borracho. Elmer Cáceres es el señor que nos va a representar en una convención de gobernadores o un programa de las Naciones Unidas. Este señor va a hablar en nombre de Arequipa, qué vergüenza.

La mayoría votó por él...

Es democracia, sí, hay que bajar la cabeza y decir que Cáceres es el gobernador. A mí no me gusta, pero tengo que respetarlo; es la autoridad, qué voy a hacer.