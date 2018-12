Loza arremete contra fiscal Pérez: “No puede investigar a los abogados”

La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, se pronunció sobre la solicitud de comparecencia restringida en su contra, la cual fue presentada por el fiscal José Domingo Pérez, quien también la incluyó en la investigación por los presuntos aportes irregulares de Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular.

La letrada cuestionó las acciones del fiscal Pérez y recalcó que no se pueden pretender afectar el derecho a la defensa de Keiko Fujimori y Mark Vito, a los cuales ella representa.

“El señor fiscal no puede investigar a los abogados (…) este fiscal no es competente para investigarnos, si supuestamente este fiscal es el agraviado, a quienes supuestamente los testigos han mentido, cómo va ser objetivo o imparcial y nos va investigar a nosotros”, precisó en RPP.

Sobre la audiencia programada para el 28 de diciembre, Giulliana Loza indicó que lamentablemente no confía en el juez Richard Concepción Carhuancho.

Asimismo, recalcó que, si se concreta las medidas restrictivas en su contra, ella no podrá seguir con la defensa de Keiko Fujimori y Mark Vito.

"Cómo me voy a poder comunicar con ellos si la regla es que no me puede comunicar ni directa ni indirectamente? (…) Y segundo, el daño que me harían, se pretende anularme profesionalmente”, enfatizó.

Según en el Ministerio Público, Keiko Fujimori dispuso “una red de abogado litigantes” con el fin de favorecer los intereses de la organización en los procesos judiciales”.

"Se imputa a Keiko Fujimori instigar a los abogados a hacer mediante el uso de la amenaza que se impida u obstaculice se preste un testimonio", indica la resolución de Pérez con la que incluyó como investigados a los referidos abogados en el presente proceso.