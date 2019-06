El Apra después del pedido de asilo

Esta encuesta se realizó después de que García salió de la embajada de Uruguay y de la denuncia que efectuó el Apra con relación a una posible escucha telefónica ilegal. Como se puede apreciar, casi dos tercios consideran que la denuncia inicial del Apra sobre persecución política no es cierta. García ya tenía una baja credibilidad y todo el proceso de pedido de asilo y la posterior denuncia no han tenido impacto. Si bien los acontecimientos vinculados al supuesto espionaje han llevado a que, en coordinación con el fujimorismo, se esté planteando una posible interpelación al ministro del Interior, la credibilidad de García en particular y la imagen del Apra en general se han visto seriamente afectadas entre el público en general. Las personas que tenían una imagen positiva de García eran muy pocas, solo un 9%, pero ahora ese porcentaje se ha visto reducido a menos de la mitad (4%). Si bien es cierto que la denuncia del Apra está, además, en la Fiscalía; que es donde finalmente se verá o no la pertinencia de la misma, el impacto político a su favor parece ser nulo considerando que un 93% tiene una imagen negativa del expresidente. Toda esta situación ha impactado también al partido y a la actual dirigencia, que son quienes han salido en medios a respaldarlo. Un 60% considera que el Apra está en una crisis terminal que necesita un cambio profundo en la dirigencia para relanzar el partido (66%).❧