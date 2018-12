Salinas pide se disuelva el Sodalicio por abusos sexuales

Luz Aquino Villegas.

Piura

Luego de ser querellado por el arzobispo de Piura y Tumbes, monseñor Luis Antonio Eguren Anselmi, el periodista Pedro Salinas pidió la disolución del Sodalicio luego que dejara al descubierto los abusos psicológico y sexual contra menores de edad que se vienen cometiendo desde los años 80.

El periodista de investigación mostró su indignación porque a pesar de las pruebas contundentes de los delitos, el arzobispo de Piura y Tumbes, Eguren Anselmi, pretende negar dichas acusaciones y lo querella por presunta difamación agravada en su libro “Mitad Monje, mitad Soldado”.

“Este señor dice que se enteró de los abusos a través de la prensa. Entonces no entiendo cómo es que en sus más de 25 años como parte del Sodalicio no vio ningún abuso. ¿Es que acaso estaba en otro planeta que no vio nada?”, criticó.

Ante ello, Salinas retó al representante de la Iglesia en Piura y que se enfrente y niegue los hechos que se le atribuyen en la cara. “Lo reto al señor Eguren que me enfrente y en mi cara me diga que no sabía de las atrocidades que se cometían en el interior del Sodalicio”, manifestó indignado.

Persecución

Para el abogado de defensa de Pedro Salinas, Carlos Rivera, existe una persecución contra la revelación periodística. “El periodismo de investigación está siendo perseguido por grupos de poder que les fastidia la revelación de hechos ilícitos”, sostuvo el letrado.

Por otro lado, cuestionó que el prelado haya conseguido que el juicio contra su patrocinado se realice en el Poder Judicial de Piura, ya que las publicaciones se realizaron en la capital Lima. Dijo que esta decisión se presta para suspicacias, ya que —según él— el representante de la Iglesia pretende condenar con tres años de prisión preventiva a su patrocinado Pedro Salinas.

“Es lamentable que por sus influencias políticas y judiciales el señor Eguren haya conseguido que el juicio en contra de mi patrocinado se realice en Piura”, criticó el abogado defensor.