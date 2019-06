Competitividad y reforma laboral

La Reforma Laboral no pasará

Gerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

Las grandes empresas organizadas en la Confiep con el soporte técnico del MEF promueven una reforma laboral. Buscan aprovechar la popularidad de Vizcarra. Creen que si el presidente la impulsa no tendrá la oposición de la mayoría de los ciudadanos. Pero se equivocan. La CGTP coordina las medidas de respuesta y movilización frente a esta amenaza. En el mensaje presidencial Vizcarra dice que no se reducirán derechos y que cualquier reforma se discute y consensúa en el Consejo Nacional de Trabajo. Los trabajadores tomamos la palabra del presidente y reafirmamos que no aceptaremos ninguna propuesta que elimine o reduzca derechos o que tenga el objetivo de debilitar los sindicatos. Si Confiep o el MEF insisten en esas propuestas, saldremos a las calles del país y los enfrentaremos con firmeza. La “reforma Confiep” no pasará.

Un representante industrial

Eduardo Del Campo, Presidente de la Comisión Laboral de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Participar en la elaboración y ejecución del Plan Nacional de Competitividad es responsabilidad de todos. La Sociedad Nacional de Industrias no solo está dispuesta a colaborar con el MEF, sino que solicita al Gobierno integrar el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización. Contar con un representante industrial hará la diferencia, debido a que la inserción del Perú en el mundo demanda estar preparado en condiciones de competitividad, eficiencia y productividad. Hemos perdido competitividad: estamos entre los 10 países de mayor rigidez laboral del mundo; tenemos uno de los niveles de informalidad laboral más grande de América del Sur. ¿Qué esperamos? Todo plan es sensible de mejora por lo complejo de su aplicación, y allí tenemos que estar empleadores, trabajadores y todos quienes formamos parte del aparato productivo nacional.