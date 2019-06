Hinostroza presume maniobra contra José Lecaros, electo presidente del PJ

El ex juez supremo César Hinostroza vuelve a protagonizar un nuevo audio al que tuvo acceso La República. En este diálogo se menciona al reciente electo presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros.

En la conversación, Hinostroza Pariachi se comunica con el secretario general de la Corte Suprema, Reiser Baldomero López Espinoza. De acuerdo a la escucha, el exmagistrado presume de una “jugada” realizada contra Lecaros.

César Hinostroza detalla en otro momento a su interlocutor que no se encuentra en su despacho tras ser consultado sobre un tema pendiente que ambos tienen. La conversación termina después de 40 segundos.

La situación del exmagistrado se viene complicando desde que se difundieron los denominados “audios de la corrupción”, donde jueces, fiscales y miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) negociaban una serie de beneficios.

A la fecha está vigente un proceso de extradición solicitado a España contra Hinostroza, quien fugó del país el pasado 7 de octubre, durante las Elecciones Regionales y Municipales 2018. Él salió por el puesto de control fronterizo de Tumbes pese a que tenía una orden de impedimento de salida del país.

El exjuez es acusado de ser el presunto cabecilla de la organización criminal ‘Los Cuellos Blanco del Puerto’. La fiscalía le imputa los delitos de patrocinio ilegal, negociación incompatible y tráfico de influencias .

Sobre José Lecaros, cabe señalar que fue electo por la Sala Plena de la Corte Suprema para ser el nuevo presidente del Poder Judicial en reemplazo de Víctor Prado Saldarriaga. Dede el 2 de enero del 2019, Lecaros pasará a la cabeza de este poder del Estado.

Transcripción:

Hinostroza: Hermano, cómo estás hermano, ¿todo tranquilo?

Reiser Baldomero: Sí, todo bien, cómo estás tú

Hinostroza: Qué te pareció el tema de la jugada de la mañana

Reiser Baldomero: Ja, ja, ja, (ininteligible) Se la hiciste a Lecaros

Hinostroza: Has visto cómo lo ha wapeado al otro (ininteligible)

Reiser Baldomero: Duberlí dijo “el gran Hinostroza”... ¿estás en tu despacho?

Hinostroza: No, he salido a almorzar, estoy regresando en 15 minutos

Reiser Baldomero: Ya hermano, cuando regreses avísame para ir a verte

Hinostroza: Sí, porque también hay que ver el tema del secretario técnico

Reiser Baldomero: Sí, ya está eso

Hinostroza: Entonces en 15 minutos, ¿ya? Ahí nos vemos

Reiser Baldomero: Ya hermano, listo

Hinostroza: Listo, chau