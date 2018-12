Lescano sobre Junta Nacional de Justicia: "Esta ley puede salir en enero"

La Ley Orgánica para la conformación de la Junta Nacional de Justicia ya fue enviada al Congreso por el presidente Martín Vizcarra. Sin embargo, el dilema ahora pesa en el tiempo en el que esta norma deberá ser aprobada por el Legislativo, conociendo que desde julio está desactivado el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Ante eso el congresista de Acción Popular, Yonhy Lescano, pidió tomar las cosas con calma y no apresurarse a la aprobación de una ley que tiene que ser muy bien estudiada, pues esta nueva institución será la que escoja a los nuevos jueces y fiscales del Perú, quienes -en su mayoría- se encuentran con una imagen desacreditada tras el destape de los CNM Audios.

"Esperemos que [el texto] tenga cambios fundamentales a lo que era el Consejo Nacional de la Magistratura porque eso ha traído mucha corrupción. Esta bien que hayan presentado para ir debatiendo el asunto en su oportunidad. Podemos ir agilizando las reformas pero hay que hay hacerlo bien. Hay que hacerlo minuciosamente, estudiando bien el asunto, es una ley muy importante. Entonces, por sacar rápido el asunto no vamos a hacerlo mal", dijo el legislador a La República.

En ese sentido, Yonhy Lescano también apuntó a que si "el sistema de votos ha causado corruptela", el texto para la conformación de la Junta Nacional de Justicia tiene que eliminar el sistema que utilizaba el CNM para la elección de jueces y fiscales, y ahora "tiene que ser por un sistema de méritos".

"Yo entiendo la preocupación del presidente, pero está bien culantro pero no tanto. Lo tenemos que ir estudiando pausadamente. Eso puede salir en enero. No hay ningún apuro. Esa ley tiene que ser bien estudiada, hay que pedir informes. Tenemos que invitar a los miembros de este grupo que ha hecho las propuestas. Está bien, pero no hay que hacer las cosas a la loca, ni estar desesperados", afirmó sobre la fecha en la que podría ser aprobado el proyecto.

Como se sabe, la Junta Nacional de Justicia reemplazará al Consejo Nacional de la Magistratura, el cual fue desactivado tras la difusión de los CNM Audios donde se evidenciaron casos de corrupción por parte de las autoridades judiciales encargados de elegir y ratificar a magistrados.