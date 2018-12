RMP: "Esta información es políticamente inflamable"

En Sin Guion, Rosa María Palacios habló sobre los problemas que la política peruana enfrentará por las futuras revelaciones que los funcionarios de Odebrecht proporcionarán, a consecuencia del acuerdo de colaboración suscrito con la Fiscalía y la Procuraduría ad hoc.

Barata junto a otros cuatro funcionarios declararán del 14 al 18 enero ante los fiscales José Domingo Pérez, Rafael Vela y Germán Juárez. Por primera vez, estas declaraciones serán presentadas de manera protocolar como documentos públicos para adherirlos durante el proceso de investigación.

“Antes no se pudo hacer, ¿Por qué? Porque antes no había la seguridad de que estos testigos se ratifiquen en un juicio oral debido a que no había ninguna protección de la que ellos pedían para poder hablar”, sostuvo la abogada.

La conductora de RTV señaló que el convenio da la garantía a los colaboradores de hablar sin temor a ser juzgados en nuestro país. Sin embargo, de no decir todo lo que saben perderían todos los beneficios.

“Estamos dentro de un marco de un convenio entre la empresa, la Fiscalía y la Procuradoría, que actúa como garante”, añadió.

Los temas a tratar son las donaciones de campaña y coimas por obras públicas. “Odebrecht ha financiado campañas de congresistas particulares que hasta ahora o dicen ni una palabra. Yo reitero que esta información es políticamente inflamable, pero dudo que alcance para lavado de activos”, recalcó la conductora.

Asimismo, recordó que Odebrecht permanece en el Perú desde 1979 y, por tal motivo posee información relevante de su relación con el Estado. Además, hizo hincapié en los dos gobiernos Alan García pues son los periodos con más obras públicas.

“Nos vamos a enterar de todo de eso estén convencidos los que están batallando por sacar al fiscal Vela y Pérez”, expresó la conductora ante la próxima coyuntura política que se avecina.

Por otro lado, Rosa María Palacios aclaró que las reuniones privadas de los congresistas Rosa Bartra y Edwin Donayre con el fiscal de la Nación son con “razones poco sanas”.