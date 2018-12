No todas las bancadas aceptarán interpelación contra ministro Morán

Hernando Cevallos, portavoz del Frente Amplio, anunció que su bancada no votará a favor de la interpelación del ministro del Interior, Carlos Moran, la cual es impulsada por el Apra y Fuerza Popular.

Según Cevallos, la medida es solo una patraña para beneficiar al expresidente Alan García, quien dijo ser víctima de chuponeo, y por ello quieren interpelar a Morán.

Alberto Quintanilla, uno de los voceros del Nuevo Perú, sostuvo que lo más seguro es que su bancada no vote a favor. No obstante, dijo que en todo caso el fujimorismo y el aprismo tienen los votos suficientes para lograr que el ministro se presente en el Pleno.

El portavoz de Acción Popular, Edmundo del Águila, aseguró que en su bancada están divididos frente a la interpelación del ministro del Interior. En los próximos días se decidirá la postura oficial.

Fuentes de Alianza para el Progreso afirman que no apoyarán esta moción. En tanto, el ministro Morán ya afirmó que no existe ninguna interceptación al expresidente Alan García, pero el Congreso no acepta esa versión.❧