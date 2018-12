Fallos inconsecuentes

Señor Director:

Estoy contento con las labores del fiscal Pérez y el juez Carhuancho, quienes están luchando contra la corrupción al no temblarles la mano al momento de enviar a la cárcel a los delincuentes. Sin embargo, estoy muy indignado con el fallo que ha dictado un juez, que da libertad a una mujer que cortó la cara a un policía en Miraflores. Este fallo origina indignación en la población. ¿Cómo es posible que solamente se dicte comparecencia restringida a esta fémina? Si el policía tiene varios puntos en la oreja, parálisis facial y está hospitalizado. El Poder Judicial debe iniciar una investigación sumaria a este juez, me pregunto: ¿Desconocimiento? o ¿prevaricato? Señor ministro del Interior tome cartas en el asunto.

Manuel Gallardo Díaz

DNI 43224564

Venganza política

Señor Director:

Las insinuaciones del fiscal Pedro Chávarry para liquidar al equipo especial de fiscales del caso ‘Lava Jato’ (como Rafael Vela y José Domingo Pérez, entre otros) tiene una evidente motivación política, presionado por quienes vienen protegiéndolo desde el Legislativo, con procesos judiciales por sobornos de Odebrecht, así como de los ‘Cuellos Blancos del Puerto’, con quienes está relacionado en los audios de la corrupción. Las amenazas de Chávarry no tienen ningún fundamento, solo busca pretextos para lograr la venganza contra quienes vienen imponiendo la justicia, acción que es reconocida incluso desde la procuraduría brasileña, cuya declaración no le agradó a Chávarry porque no estaba dirigida a él. Los peruanos esperamos que el ahora fiscal supremo se abstenga de toda intención que frustre la lucha contra la corrupción en el país. El Perú así lo exige.

SIXTO EDUARDO CANCHANYA

DNI 09319630

Taxista estafador

Señor Director:

El taxista estafador, con su pasajera cómplice, que solicita el cambio de un billete de 20 soles (por supuesto, falso), ha regresado este mes por Barranco. Ambos también merodean por otros distritos en busca de incautos. Una amiga creyó la situación, a pesar de haber sido advertida. Que no les suceda lo mismo a otras personas. Si fuese cierto lo que dice, este chofer se iría a un grifo o a alguna bodega para tener sencillo, como hacen otros. En especial, hay que tener mucho cuidado en estas fiestas que se aproximan con los amigos de lo ajeno, que usan mil historias para conseguir sus fines.

Ma. Antonieta FernándeZ

DNI 06628724

Transparencia en el Mincul

Señor Director:

El país necesita transparencia. El Ministerio de Cultura necesita alguien que no forme parte de las prácticas del pasado. El presidente lo dice constantemente en su discurso. Se vocea como posible ministra a Sonia Guillén. De ser designada, las premisas se verían rotas. Ella ha sido alta funcionaria del Mincul y, por lo tanto, al menos testigo de su decadencia. Durante la gestión de Balbuena, y del denunciado exviceministro Villacorta, Sonia Guillén fue nuevamente nombrada en un cargo de confianza. Reemplazó como directora del MNAAH a Iván Ghezzi, sobre quien el señor Villacorta, entrevistado en Panorama, dijo que salía por no “alinearse con la gestión”. Eso quiere decir que Guillén sí se alinea con esa gestión salida en circunstancias lamentables.

Anahí Vásquez

DNI 10311496