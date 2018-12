“el costo más ALTO de las pymes es el sueldo mínimo”

En su último mensaje, el presidente dijo que se iba a hacer una reforma laboral sin reducir ningún derecho laboral. Las reformas laborales en todo el mundo siempre implican reducción de derechos laborales, entonces está proponiendo la cuadratura del círculo.

Habría que preguntarles cómo queda su plan con este último anuncio. Creo que la mediana y gran empresa tienen capacidad para soportar los costos laborales actuales, de repente las pymes no tanto ya que su costo más grande es el salario mínimo. Pero los costos laborales que en realidad gravan a todos los empresarios no son tanto la CTS, gratificaciones, utilidades, vacaciones... sino los costos vinculados a las normas que se han dado en los últimos años: licencia por paternidad, maternidad, costos de seguridad y salud en el trabajo. Eso sí podría ser algo que vale la pena revisar. ¿Es posible que un pequeño negocio contrate capacitaciones al año en materia de acoso sexual? Se traslada al empresariado un costo que debe tener el propio Estado. El debate debería centrarse en los costos que no afectan derechos laborales y que sí sobrecargan; además de ver si las pymes y microempresas pueden pagar el salario mínimo.

Como abogado, reconozco que mientras no cambie la posición del TC sobre el tema del derecho al trabajo o la estabilidad laboral, cualquier norma que se emita será potencialmente inconstitucional. En el supuesto remoto que se llegue a un acuerdo sobre este tema polémico en el CNT o que el Ejecutivo se anime a dar un decreto legislativo, van a estar con la espada de Damocles de la inconstitucionalidad sin ninguna duda. El otro año tendremos un nuevo TC y veremos cuál es la posición.

No creo que lleguemos a un consenso en este tema. Tenemos 17 años discutiendo la Ley General del Trabajo en el Parlamento. Más que discutir sobre a quiénes les quitamos los derechos, pensemos en cómo dárselos a quienes no lo tienen. En la Cade 2012 se les preguntó a los asistentes sobre sus principales preocupaciones y el tema laboral fue la cuarta en el ranking, no fue la más importante. En efecto, reducir derechos laborales no es un tema relevante o decisivo. Es más importante el tema tributario, municipal y regulatorio. ❧