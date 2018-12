Amenazas de muerte por falta de pagos en MPCh

La crisis en la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) también afectó el pago a proveedores y contratistas de las obras de la reconstrucción. Son 14 empresas las afectadas y la deuda es de 12 millones de soles. Ayer un grupo de contratistas fue amenazado de muerte por algunos obreros de construcción civil.

En este contexto, ¿cuál sería la real causa del no pago del ayuntamiento a las empresas a pesar de que el presupuesto fue transferido por el Gobierno Central?

Según los documentos que obran en poder de la Contraloría General de la República, sería evitar responsabilidades penales y civiles al dar conformidad a las valorizaciones que tuvieron luz verde para el pago respectivo por parte del exgerente de Infraestructura Pública, Washington Aliaga (prófugo de la justicia) y el ex subgerente de Obras, Manuel Odar, ambos investigados por la organización criminal “Los Temerarios del Crimen”. Los funcionarios ediles sustentaron que el bloqueo de los clasificadores presupuestales es la causa del problema, por lo que pidieron al ente de control atender este inconveniente para cumplir con sus obligaciones.

Exigen pagos

Los representantes de las empresas de la rehabilitación de pistas de las avenidas Víctor Andrés Belaunde, Mariscal Nieto y de las calles Loreto, Juan Buendía, entre otras, se reunieron de emergencia con el gerente general, Willams Pérez Delgado y el subgerente de Logística, Luis Hoyos Soto, a quienes informaron que por la falta de pagos al personal fueron amenazados de muerte. Es por eso que exigieron a la municipalidad que les cancele los trabajos ya terminados.

“Nuestra vida y de la familia está en peligro. La municipalidad no nos paga para poder cumplir con los trabajadores pese a que las obras ya culminaron”, denunciaron.

En ese sentido, el subgerente de Logística enfatizó que de 37 clasificadores presupuestales solo pueden acceder a siete en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Entre ellos, al clasificador 2.3 Servicios Diversos, cuyos recursos —dijo— son destinados al pago de servicios no personales, además de agua y luz. Incluso mencionó que lo mismo sucede con el clasificador 2.4 para el pago de servicios de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo (SBCh). “Existe el riesgo que el presupuesto revierta al Tesoro Público, si no se compromete”, anotó.

El caso

“La Contraloría no es responsable de este caso. El MEF ha establecido controles que deben respetarse a fin de que los recursos se utilicen conforme a la ley”, expresó el gerente regional de la Contraloría en Lambayeque, Walther Coello Ynope, quien añadió que el alcalde interino Guillermo Segura le expresó sus consideraciones por el desbloqueo de las cuentas a raíz de la entrega de credencial como autoridad municipal por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Coello enfatizó que no es cierto que la MPCh no pueda cancelar los servicios básicos (luz, agua), como lo indicó el subgerente de Logística, pues la suspensión de las operaciones no comprendió este rubro.

Se conoció que la administradora Magdalena Calla solicitó al gerente de Infraestructura, Daniel Cubas Cayao, la conformación de un equipo de técnicos para revisar las valorizaciones de las obras, entre ellas de la reconstrucción en virtud de los contratos suscritos con la comuna.

Es por eso que el 13 de diciembre de este año, Cubas no solo respondió a Calla que en la oficina de Obras no hay personal técnico, sino que también renunció al cargo.