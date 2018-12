Bartra: “Los fiscales hacen campaña para permanecer en el cargo” [VIDEO]

La congresista de Fuerza Popular, Rosa Bartra, afirmó que las acciones de los fiscales del equipo especial Lava Jato generan “sospechas” y que realizan una campaña para permanecer en el cargo.

“Creo los fiscales están haciendo una campaña para permanecer en el cargo, si hay cosas que nos parecen sospechosas”, indicó en declaraciones a la prensa.

La fujimorista se refirió a la permanencia de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez en sus cargos, esto debido a las sospechas que existen sobre una posible remoción de ambos por parte del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y afirmó que las investigaciones son independientes.

"La continuidad de las acciones es independiente de las personas y estas podrían o no ser cambiadas y esto no tendría por qué de modo alguno alterar el curso de una investigación", precisó.

Sin embargo, la parlamentaria criticó al fiscal Vela por cuestionar los comentarios desde el Congreso, los cuales criticaban el acuerdo de cooperación con Odebrecht de colaboración eficaz, pese a que se trataba de un acto reservado.

"Sí me parece que el fiscal Vela, reclama que nosotros hagamos crítica, no se esté fijando que la crítica no es a él, nuestra crítica es a la forma y modo en el que se da este acuerdo", comentó.

Bartra no dudó que mostrar su molestia por la cifra de reparación civil que pagará Odebrecht al Perú. "Si Estados Unidos tiene una reparación civil de dos mil seiscientos millones de dólares en cinco años, cuando solamente hubo un mínimo de daño a su país por qué el nuestro tiene una reparación tan pequeña", mencionó.

Por otro lado, Rosa Bartra respondió sobre la reunión que mantuvo con Pedro Chávarry y recalcó que se trata de una reunión estrictamente laboral.

"Hay una agenda de reforma de sistema de justicia post referéndum. Él es el fiscal de la Nación, ese día me reuní con el presidente del Poder Judicial, con el presidente del Tribunal Constitucional, con el defensor del pueblo y había tenido reunión con el contralor general de la República. ¿Qué es lo que les molesta?", enfatizó.