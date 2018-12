Congresista Bruce: Bancada PpK debería "no definirse como oficialista"

Pese a que Martín Vizcarra ha formado parte de Peruanos por el Kambio, dentro de la lista presidencial en las últimas elecciones generales, el congresista Carlos Bruce deslizó la posibilidad de que la bancada oficialista pueda convertirse en independiente.

Así lo señaló en RPP, al señalar que el grupo parlamentario no se ha reunido con el presidente desde hace meses.

“No hablamos con él hace tres meses. Es por eso que algunos piensan que nuestra bancada debería tomar una decisión estratégica y ya no definirse como una bancada oficialista”, explicó, pese a que su última reunión fue el 9 de octubre.

Carlos Bruce indicó que no hubo encuentros de bancada con el Ejecutivo por parte del mandatario, añadiendo que la agrupación legislativa no debe tener una postura opositora, sino independiente.

“Es más una decisión del presidente que nuestra. Si no recibes a una bancada hace tres meses y no hay mayor contacto, es obvio que no quieres tener una bancada oficialista”, sostuvo, “quizás la posición nuestra debería ser de una independiente, no de oposición”. También consideró que el mandatario podría aprovechar el capital político que tiene para realizar reformas importantes como la laboral.

Anteriormente, Martín Vizcarra había expresado que se mantenía una “muy buena” relación con la bancada de Peruanos por el Kambio. Asimismo, aseguró que el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, iba a continuar en el cargo, a pesar de las opiniones de los congresistas oficialistas que afirmaron que el premier había cumplido su ciclo.