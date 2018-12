Aráoz: “Estoy en carátulas de periódicos como una corrupta, sin haber hecho nada”

La vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, cuestionó al fiscal Juan Carrasco, a cargo de la investigación contra ‘Los Temerarios del crimen’, por mencionarla en la audiencia de este caso, sin ella tener algún vínculo con los procesados.

La congresista de Peruanos por el Kambio calificó como “temerario” soltar un nombre de esta manera y afectar la imagen de la persona.

"Me parece temerario soltar el nombre de una persona solo porque alguien lo menciona (...). Estoy en las carátulas de los periódicos como si fuera una persona corrupta. Sin haber hecho nada. Eso es indignante, me están difamando no hay ninguna prueba, no han corroborado la información, no hay ningún acto que diga cuál es el delito que he cometido", dijo en ATV.

Como se recuerda, el fiscal Juan Carrasco, quien investiga al suspendido alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, por presuntamente liderar una organización criminal, indicó que Javier Velásquez Quesquén llamó a Mercedes Aráoz para hablar sobre obras.

"En el caso de la señora Mercedes Aráoz, está relacionada con una llamada de Javier Velásquez Quesquén, en la cual él se refiere a la señora Aráoz y dice 'compañera te pongo al habla con David Cornejo Chinguel para que le digas que todo está bien y vamos a seguir adelante en el tema de las obras”, dijo textualmente el representante del Ministerio Público.

Por ello, Mercedes Aráoz pidió al fiscal Carrasco que actúe con responsabilidad y no "tirar barro con ventilador".

"Señor Carrasco (...), yo quiero respetar el trabajo de los fiscales (…) podemos discrepar en algunos detalles, pero hay que respetar el trabajo y la independencia de los poderes. Pero, sí le pido que actúe con responsabilidad al señor fiscal (Carrasco) tirar barro con ventilador lo puede lanzar a la fama, pero no le hace bien a su gestión", señaló.