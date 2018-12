Cholos, poder y filosofía

Mi hijo culmina su tesis en sociología. Le pregunto si toca el campo de la filosofía. Muy poco, me dice. Lo sospeché desde un principio. Le pregunto por el reciente libro “Del PODER” del filósofo peruano Ricardo Paredes Vassallo. Lo conozco a él, no al libro, responde. Y no es un 'millennials' como les dicen ahora. Tiene los pies en la tierra. ¿Y la filosofía? Ahí, descansando.

Paredes Vassallo tiene una veintena de libros publicados en todas las partes del planeta. Y con “Del PODER” cierra un ciclo para llegar a esta deducción: “He tenido que pasar por mucho pensamiento para concluir que el poder humano no es otra cosa que la ética humana. Ello es, que la ética individual o de los estados no es otra cosa que el poder político que organiza a las personas o a los estados de las naciones en concordancia con la fuerza acumulada por la racionalidad”.

Concluyo entonces lo que nunca filósofo alguno pudo entender, lo que el poder era porque trataba a la ética humana como cosa distinta o contrapuesta a la política y al poder personal y social. ¿En el Perú? Aquí más. El poder es una conducta abyecta inveterada que se ejerce a partir de ejes siempre ocultos de prepotencia pero que es nutrida por la ética de propios como ajenos.

En sus obras anteriores “Los cholos y el poder” y “La plaga humana” Paredes Vassallo analizaba las causas de la hecatombe de la civilización producto de la miope contribución de la filosofía y de las ciencias, a manos de los “hombres inteligentes” que lentamente y de forma indetenible, destruye las condiciones naturales para la existencia de todos los seres vivos.

Buen regalo de navidad, su obra potente en fuerza y originalidad. En un Perú donde el pensamiento es ejercicio fútil y no necesario y por eso estamos como estamos. Regálese “Del PODER”, no se arrepentirá.