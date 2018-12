Minería e ingresos en el país

Señor Director:

Sería interesante que tengamos una página en cada periódico y canal de TV que mantenga ecuaciones sobre cada acción importante del gobierno central y los regionales. Las ecuaciones deben tener variables de acción y resultados positivos y negativos para el país y la región en particular. Por ejemplo, el caso de minería en Cajamarca, lo que se espera de ingresos por períodos, digamos, de cinco años, y los efectos negativos por el mismo período. El problema, claro, es que los negativos son permanentes mientras que los ingresos no lo son. Aun así, vale ese tipo de análisis. Es más, interesante para las propuestas aún sin efecto, pero para análisis posterior caso sean puestas en acción.

Manuel Paulet Iturri

DNI 06299009

El mensaje presidencial

Señor Director:

El Presidente dirigió un mensaje convocándonos a “leer bien el mensaje del pueblo que quiere que se acabe con la corrupción, un mejor control del financiamiento de los partidos políticos y no más eternos congresistas”. Sí, eso queremos, pero no solo eso. Somos conscientes de que se están dando los primeros pasos para las reformas en el país, sabemos que aún son insuficientes para lo que necesitamos. Sentirnos satisfechos dependerá de sus resultados. Ahora, solo estamos en la etapa de búsqueda de lo ideal. Basta de triunfalismos. Hay otras reformas que queremos y no se han propuesto. No hemos sido preguntados, por ejemplo, sobre las relacionadas con la libre competencia que permite funciones y adquisiciones corporativas generadoras de posiciones de dominio en su mayoría abusivas o sobre las modalidades de la inversión privada, cuyo costo beneficio no sabemos oficialmente. Está bien ahondar en la reforma política. Esperamos que la conformación de la “Comisión de Alto Nivel” -cuyas propuestas harán suyas el Ejecutivo- no solo considere a respetables teóricos, pero carentes de experiencia en hacer partido y sus peripecias en épocas y lugares de terrorismo, por ejemplo, y que el objetivo de definir pendientes como la inmunidad parlamentaria y el voto preferencial, que tienen que ver con la solidez de la institución parlamentaria, obligue a un serio debate en la comisión y en el Congreso que además debe volver a debatir el financiamiento y democracia interna de partidos, toda vez que la unicameralidad, sin inmunidad, sin voto preferencial, sin eliminación de financiamiento privado y sin democracia interna con participación vinculante del sistema electoral nacional, debilitará el control político y fiscalización, y dará espacio para dictaduras partidarias y lobbies en el Congreso.

Pedro Morales Mansilla

Excongresista

Parqueo vehicular en SJL

Señor Director:

El dinero que se recauda por estacionamiento vehicular en el distrito más grande América Latina, San Juan de Lurigancho, es de S/ 90.000.00, noventa mil soles, al año en 31 zonas oficiales desde el 2016, fecha en que la municipalidad distrital aprobó su ordenanza según funcionarios del organismo de Control Institucional (OCI). Es poco, porque si tenemos en cuenta que una zona recoge S/ 300 soles diarios. Es decir, al mes son S/ 9.000.00, nueve mil soles mensuales, justificando que una empresa contratada solo es eso lo que entrega al año. A ello se añada que existen más zonas que no están consideradas en la ordenanza, pero donde también se hace la recaudación del dinero. Esta suma cuantiosa no se observa en la inversión pública del distrito.

VICTOR CONOPUMA

vconopumag88888888@gmail.com