Jorge Muñoz: “No nos van a ver en carritos de golf para confundir a la gente”

El electo alcalde de Lima, Jorge Muñoz se refirió al reciente encuentro entre Luis Castañeda y Alfredo Barnechea durante la supervisión de unas obras. Para el todavía burgomaestre de Miraflores, este acercamiento es algo sin mayor importancia que no debería llamar la atención de la ciudadanía.

"Lo veo como algo intrascendente, si quieres pregúntame sobre otras cosas de importancia de la municipalidad. Es algo que no le deberían dar ni un minuto de tiempo de atención, porque es el encuentro de cualquier persona con cualquier persona que se ha dado así y eso es lo que ha sucedido", señaló Jorge Muñoz en entrevista a RPP.

Mientras hablaba de algunas de sus principales funciones para cuando asuma la gestión municipal, Jorge Muñoz envió un mensaje indirecto a Castañeda y Barnechea. "Hay que tener el liderazgo suficiente, no tener que pasear en un carrito de golf para ver una que otra cosa. Hay que hacer las cosas que corresponden, eso es lo que nosotros vamos a hacer. No nos van a ver paseando en carritos de golf para confundir a la gente, eso es algo muy claro", señaló.

Jorge Muñoz recalcó la importancia de concentrarse en actividades relacionadas a la municipalidad de Lima. "Nosotros debemos centrarnos en lo que la gente está esperando. La gente tiene muchísima expectativa.

Para cerrar el tema de Luis Castañeda y Alfredo Barnechea, Jorge Muñoz fue consultado si este encuentro tiene la aprobación de Acción Popular. "No, la gente con la que he conversado, lo que he escuchado de todos los correligionarios es que es una desafortunada situación este encuentro", remarcó.