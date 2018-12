“Soy mujer de retos y mi gestión será transparente”

Edgar Jara Rodríguez.

Cajamarca

De ser una voceada candidata permanentemente, ahora se cumplió su elección unánimemente.

En la Corte Superior de Cajamarca, se han producido bastantes cambios, ha entrado una nueva generación de jueces jóvenes, algunos, otros con mucha experiencia, pero esta renovación ha hecho posible que la forma de elección haya cambiado, y esto se ha evidenciado en este proceso.

¿Para presentarse pensó que le llegó la hora, y acaso lanzó un grito de combate: ‘las mujeres al poder’?

Claro, de repente en algún momento había que levantar eso, porque antes de nosotras, eran puro varones.

¿Hay un desequilibrio?

Sí, pero está cambiando, es una cosa generacional, las mujeres hemos asumido estos roles un poco tarde porque en la historia había esa discriminación, relegando a las mujeres a ciertas actividades, lo cual ahora es muy criticado, en el mundo sobre todo, hoy las mujeres tienen iguales derechos que los hombres.

¿Podemos conocer algo de su historia personal y laboral?

Soy de Chiquián (Áncash), muy niña me fui a vivir a Lima, en realidad ya soy más cajamarquina, ahí me preparé en la Universidad Nacional de San Marcos, ingresé al Ministerio Público, opté por venir a Cajamarca hace 30 años, y luego a raíz de la intervención dictatorial de Fujimori, nos obligó a tomar una decisión y nos apartamos oponiéndonos a su famosa evaluación que fue para sacarnos y nos cesaron.

Solo una pregunta de carácter personal, ¿tiene familia?

Nunca me ha gustado mezclar el trabajo con la familia, pero tengo esposo y dos hijos mayores.

Asume en un momento difícil para el Poder Judicial.

Esa es una de las razones por las que me animé a postular.

Tiene estampa de guerrera, ¿tiene fama de dura?

Bueno la fama no le llega de la nada, uno hace una vida, y entonces lo que he hecho siempre desde que ingresé a trabajar al Estado, es prestar mis servicios para la institución que he laborado, nunca he rehuido retos, no me dejado llevar por circunstancias adversas, nunca me he dejado sojuzgar, presionar por nadie.

¿Qué distinguirá a su gestión?

Las puertas abiertas para los mismos servidores, magistrados, la sociedad civil, todas las personas que quieran conocer la institución, y si tienen alguna queja, hay los órganos respectivos para atenderlos, que nuestra gestión sea transparente.

¿Este es el momento más álgido del Poder Judicial?

Han pasado varios, esos primeros seis años que trabajé en Lima me permitieron ver que estas corruptelas y en su momento corrupción de magistrados, no se producen de ahora, sino siempre, González Prada, no se equivocó.

¿Y la Corte cajamarquina no se escapa?

Por supuesto, uno no puede tapar el sol con un dedo, y tan es así que en esta última gestión la presidencia y la jefa de Odecma se han llevado a determinar varios casos, se han denunciado, y se ha pedido la sanción desde Lima.

Usted sucederá al todavía presidente Gustavo Álvarez Trujillo ¿Hizo una buena gestión?

Desde el año 2005, es una de las mejores, si no la mejor.

Entonces con mayor razón, tendrá un gran desafío.

Sí, como nosotros que somos padres, siempre queremos dejarle un piso a nuestros hijos y que ellos empiecen desde donde nosotros hemos llegado, y yo voy a empezar desde donde el doctor Álvarez ha alcanzado.

¿Y sobre el nuevo presidente de la Corte Suprema, Lecaros, que juicio tiene?

No lo conozco mucho, tenía otras preferencias, pero hay que apoyarlo, la institución es una sola, las personas pasan.

¿Qué hay del fiscal de la Nación, Pedro Chavarry?

No lo conozco, el debería hacer un examen de conciencia igual que todos.

¿Algunos expresidentes del Poder Judicial han tenido mayor responsabilidad que otros en fomentar su mala imagen?

Me parece que este año y justamente a raíz del destape de esto de “Los cuellos blancos del Callao”, el Poder Judicial, contrariamente a lo que se hubiera pensado, está subiendo en la apreciación ciudadana, siempre estábamos peleando los últimos lugares de aprobación con el Congreso.

Entonces es bueno convivir con la corrupción.

Es bueno destaparla, y que al Ministerio Público y al Poder Judicial no les tiemble la mano para castigar a los corruptos.