Tumbes también es Perú

En la región Tumbes la salud está en grave situación. Sus centros médicos tienen muchas carencias. Para salvar la vida de un paciente en estado crítico tienen que trasladarlo hasta Piura. El viaje es una tortura. Se hace en una trajinada ambulancia que debe recorrer varios kilómetros por una vía Panamericana en malas condiciones y hasta sorteando rompemuelles o reductores de velocidad, al menos hasta Sullana. Así se agrava la situación de esos pacientes. Llama la atención que esto data de muchos años y, por lo visto, a ningún político le ha interesado. Tumbes también pertenece a Perú, pero parece estar abandonado a su suerte por el Gobierno central. Necesita a gritos un hospital con todo su equipamiento médico. Es un humilde pedido de los tumbesinos a don Martín Vizcarra, presidente de la República.

fernando daffos peña

A reconstruir el norte

Señor Director:

Señor presidente de la República, vaya usted a las zonas más olvidadas de nuestra patria y comprobará en carne propia que las cifras que existen no se parecen en nada a las suyas. Y en cuanto al referéndum, las preguntas que usted muestra lleno de orgullo, son lo mismo de siempre y si cree que el pueblo está en contra de este sistema que nos gobierna, eso lo incluye a usted. Si el pueblo está harto de los políticos, es de todos. ¿Cuándo comenzará la reconstrucción en Piura? ¿Hasta cuándo nos gobernará la inseguridad ciudadana?

Julio cosme cruz chero

Bibliotecas funcionales

Señor Director:

Esta mañana me enteré de que el Gobierno va a reconstruir 15.000 escuelas y colegios con ocasión del bicentenario de nuestra independencia. Desde que hace una década acostumbramos demoler escuelas y colegios, algunos en buena condición, veo claramente cómo el negocio de construir escuelas nuevas reemplazó la necesidad de que estas sean apropiadas para dar al pueblo la educación de calidad que merece. Si así fuera, estas tendrían bibliotecas funcionales como tenían muchas escuelas y colegios públicos de hace medio siglo. En cambio ahora no las tienen, como no la tiene el colegio centenario donde estudié hace cinco décadas, como ni las UGEL ni las Gerencias Regionales de Educación tienen profesionales del ramo que no se basen en puras especulaciones para confiar en la ficticia “biblioteca virtual” que no es más que una falacia que parece entretener y distraer a todos. En cambio, las escuelas de los países desarrollados las consideran imprescindibles, y pasa lo mismo con los mejores colegios privados del país.

alfredo gonzales burgos

El voto voluntario

Señor Director:

Sería conveniente implantar el voto voluntario en Perú. En democracia, la participación en las elecciones debiera ser considerada un derecho, y no una obligación, y hacia ello debemos apuntar como país. La tendencia en el mundo democrático es hacia el voto voluntario, y hoy solo 5 de los 36 países de la OCDE tienen voto obligatorio. Hay que tener en cuenta que lo más importante en una elección es la calidad y no la cantidad de los votos de una elección.

JOrge Castañeda arcas

