Vacaciones: 22 días laborables

Sobre recorte de vacaciones

Enrique Fernández–Maldonado, editor de TrabajoDigno.pe

La propuesta del ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, de recortar la duración de las vacaciones para generar empleo formal (!) no se sostiene por ningún lado. Es sabido que la deseada formalización será posible con más inspecciones en las medianas y grandes empresas, y con incentivos y políticas promocionales para las micro y pequeñas. Pero resulta que estas últimas ya cuentan con un régimen laboral flexible, que reduce a 5% los “costos no salariales” y las vacaciones a 15 días, siendo su aporte a la formalidad mínimo e irrelevante. Con la reducción de las vacaciones pierden los trabajadores. La ley establece que estas son pagas (30 días remunerados), y al reducir su número, los trabajadores dejarían de percibir el equivalente a ocho jornales. Si se quiere promover (en serio) la formalización laboral, hay que invertir en capacitación y formación, en acceso al crédito e innovación tecnológica. No hay otra.

Posibilidades de días sueltos

Ricardo Herrera, laboralista del Estudio Muñiz.

Técnicamente, un periodo vacacional de 22 días laborables es similar a un periodo vacacional de 30 días calendario, con el que actualmente cuentan los trabajadores. Sin embargo, la propuesta del ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Oliva, busca flexibilizar aún más las vacaciones de los trabajadores; es decir, que los servidores tengan más posibilidades de tomar “días sueltos” de vacaciones. Por ejemplo, ahora que viene la Navidad (el próximo martes 25), si le pido a mi empleador salir de vacaciones desde el viernes 21 y el lunes 24, en la actualidad podría computarse vacaciones por viernes, sábado, domingo y lunes (cuatro días calendario), pero bajo la propuesta del ministro, solo se computarían viernes y lunes (solo dos días laborables). No creo que sea conveniente flexibilizarlas aún más porque si el trabajador toma días sueltos se puede perder la esencia de las vacaciones que es que tú descanses para recuperar energías.