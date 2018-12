Sobre virilidad y hombría

Señor Director:

El congresista Mauricio Mulder le dijo a Daniel Salaverry, presidente del Congreso, que no era viril o le faltaba hombría por opinar desde las redes sociales debido a su incomodidad y molestia por la aprobación de la reforma de ley sobre financiación de partidos políticos, que prácticamente tiene nombre propio; es decir, para favorecer a Keiko Fujimori y al expresidente Alan García. Quizá debió haber expresado su desacuerdo en ese momento, pero no invalida su posición sobre el tema. Por el contrario, demuestra qué límites apoyar, una doctrina o posición política de un grupo, pero cuando las actitudes y acciones de ese grupo exceden los principios éticos y morales hay derecho a disentir y dar su opinión por cualquier medio. Más acertado y justo hubiera sido que el Sr. Mulder, sobre los adjetivos de “falta de hombría” o “gesto viril”, los hubiera dirigido a su jefe Alan García, que en lugar de dar la cara a la justicia en forma viril y con hombría, se corrió a la Embajada de Uruguay, aduciendo “persecución política”, que no existe. Eso sí es falta de hombría.

Asunto de honor y servicio

Señor Director:

Con relación a la propuesta de un congresista de Nuevo Perú, debo indicar que me parece de lo más adecuado reducir la “Pensión de gracia” a los expresidentes a un sueldo mínimo, es decir, a S/ 930. Bastante tienen con el alto honor de haber servido a su patria y de haber, durante cinco años, recibido manutención junto a su familia, así como altos honores. Deben, luego de culminado el mandato, volver a las actividades con las cuales ganaban su sueldo y su vida cotidiana. El Perú no está para manutención de gente que gane sin trabajar. Al igual, se podría “cortar” la jugosa pensión que se hicieron poner varios excongresistas amparándose en su poder y autolegislando para su propio bien con muchos beneficios que el común de los mortales no tiene, pese a haber trabajado mucho más. El servicio al país no es ganarse una lotería, es sacrificio por el mismo. Pero existen personajes como el congresista Mulder, quien parece no conocer los conceptos de “servicio” y, aún menos, el de “honor”.

Francia despierta

Señor Director:

Los violentos hechos en París obedecen al hartazgo. Jóvenes y mayores trabajadores expresaron su malestar con violencia en esta etapa crítica social que les corresponde sufrir. La dura situación económica, el bajo sueldo, costos al margen de sus ingresos, han hecho de esta protesta algo fuerte. Francia despierta. Debe encontrarse justicia y atención a sus derechos.

Hay políticos decentes

Señor Director:

Los congresistas pretenden que les creamos que no iban por la reelección e insisten en afirmar que tendremos 130 congresistas nuevos sin experiencia. Falso, hay políticos con experiencia, exministros y legisladores decentes que pueden postular. Profesionales también, inteligentes y decentes que con buen programa de inducción y apoyo harán mejor papel.

