Salaverry sobre JNJ: "De ser necesario, el Congreso trabajará hasta febrero"

Celeridad. El presidente del Congreso, Daniel Salaverry espera que el Congreso pueda aprobar la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) antes del 30 de enero, fecha hasta donde amplió la legislatura. Sin embargo, si esto no es posible, anunció que se hará otra ampliación hasta febrero.

“Para que empiece a funcionar la JNJ se requiere una ley orgánica que debe ser aprobada por el Congreso. Hemos ampliado la legislatura hasta el 30 de enero para que la Comisión de Justicia y la de Constitución sesionen y tener a tiempo esta norma”, dijo Daniel Salaverry a la prensa.

Sin embargo, Salaverry recalcó que si el tiempo no es el suficiente, la legislatura volverá a ampliarse. "De no ser así, he anunciado que ampliaremos 30 días más y que trabajaremos febrero inclusive, pero tenemos que sacar adelante este tema, para que cuando antes empiece sus actividades la JNJ que será la que revise nombramientos de fiscales y jueces”.

Daniel Salaverry recordó a los parlamentarios la importancia de la lucha contra la corrupción, luego que se haya aprobado un proyecto sobre el financiamiento de los partidos políticos. “El Congreso no puede dar ese tipo de señal a la población, decisiones que debilitan el trabajo que hacen algunas instituciones en su lucha frontal contra la corrupción, este lunes someteremos al Pleno la reconsideración planteada por Nuevo Perú”, adelantó.

La Junta Nacional de Justicia será la entidad que reemplazará al desactivado Consejo Nacional de la Magistratura. Su principal función será la de elegir y/o ratificar a los jueces y fiscales respetando la meritocracia. En el último referéndum, fue aprobado con amplia mayoría y ahora solo falta una ley orgánica para que inicie funciones.