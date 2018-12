Critican a Fuerza Popular por retirar su firma de la Ley de Salud Mental

El congresista de Jorge del Castillo reveló que la bancada de Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori, retiró su forma de una Ley de Salud Mental, esto como represalia contra él, ya que se opuso a la norma de casinos.

“La semana pasada se intentó hacer una comisión de consenso y alguna gente no quiso participar (…) Yo veo que algunos compartimientos no cambian. No solamente no voté [a favor de un proyecto de ley que favorecía a los casinos], sino que denuncié”, explicó.

El parlamentario Alberto de Belaunde fue uno de los primeros en criticar el accionar de la bancada fujimorista. "Increíble lo que nos cuenta Jorge del Castillo: Fuerza Popular retiró su firma y evitó que podamos aprobar en el Congreso la nueva Ley de Salud Mental”, precisó en su cuenta de Twitter.

"Existía consenso multipartidario, pero fue directa represalia a oposición de Jorge del Castillo a norma de casinos", añadió.

Asimismo, Alberto de Belaunde cuestionó el “cálculo político” de Fuerza Popular por no priorizar la salud mental de los peruanos.

“¿Perjudicar a uno de los grupos más vulnerables (pacientes de salud mental) por cálculos políticos en una norma de casinos? ¿Este es el cambio de actitud que prometió Fuerza Popular? El mismo abuso de siempre”, indicó.

Por su parte, la parlamentaria Maritza García aseguró que el accionar de Fuerza Popular es un abuso de poder.

"¡No me sorprende que, FP olvide su mensaje de reconciliación! lo que lamento es el abuso con los que menos tienen! El frustrar la aprobación de la Ley de Salud Mental, supuestamente en represalia por oponerse a norma de casinos, ¡ES UN TOTAL ABUSO DE PODER! puro bla bla de FP", indicó en su cuenta de Twitter.