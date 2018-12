Desde Adentro

ANTE POSIBLES MOVIDAS ORDENADAS POR CHÁVARRY

Verónika sugiere estar alertas

La excandidata presidencial Verónika Mendoza pidió a la ciudadanía estar alerta ante la posibilidad de que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, realice cambios en el equipo especial Lava Jato que encabeza Rafael Vela y lo integra, entre otros, José Pérez Gómez. “No vaya ser que el señor Chávarry aproveche las fiestas de entre Nochebuena y Año Nuevo para hacer los cambios”, alertó.

ENTRE EL MINISTERIO PÚBLICO Y ODEBRECHT

Piden no boicotear convenio

Frente a los cuestionamientos al acuerdo entre la Fiscalía y Odebrecht, la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello, sostuvo que los jueces tienen la responsabilidad de no boicotear ese convenio de colaboración eficaz. A Pérez Tello le parece bien el acuerdo en el que la constructora se compromete a pagar la reparación civil de S/ 610 millones al Estado en un periodo de 15 años.

critican a “vitocho” en las redes sociales

Perdió las ganas de trabajar

En las redes sociales, los cibernautas cuestionaron duramente las declaraciones del congresista Víctor A. García Belaúnde, quien dijo que “en dos años y medio, ¿qué va a hacer el Parlamento? La mayoría se va a ir poco a poco disolviendo, muchos, ya sin el interés de una reelección, van a dejar de ir a trabajar, probablemente, van a trabajar menos”.

BANCADA DE PPK SE CAE A PEDAZOS

No se pueden ver ni en pintura

La bancada de PPK se cae a pedazos, no solo por el distanciamiento con el Ejecutivo –lo que quedó demostrado con el pedido de renuncia de Villanueva que hizo Gilbert Violeta– sino también por las diferencias entre sus miembros. Las disputas más fuertes son entre Violeta, Sheput, Heresi y Aráoz, quienes no dejan de atacarse unos a otros.

CGTP CUESTIONA LA REFORMA LABORAL

Advierten recorte de derechos

Pese a que el premier César Villanueva dijo que la reforma laboral no afectará derechos de los trabajadores, la vicepresidenta de la CGTP, Carmela Sifuentes, considera que busca una mayor precarización y flexibilización del trabajo, despidos y que no tengan derecho a reposición, por lo que su gremio ya no participa en el Consejo Nacional de Trabajo.

DIJO QUE TOCAMIENTO NO ES DE ARRIBA HACIA ABAJO

Abogado de Mamani suspendido

El Colegio de Abogados suspendió al abogado de Moisés Mamani, Eduardo Martin Piaggio, de la Comisión de Estudios de Género, quien afirmó que los tocamientos indebidos, por una presunta cuestión “forense y científica”, no pueden darse de arriba hacia abajo. Lo singular es que los abogados no mostraron la misma celeridad con la denuncia existente contra el fiscal Gonzalo Chávarry.