Una universidad que actuó al margen de la Ley

Señor Director

Lo sucedido en la PUCP no es poca cosa. No pasa por la renuncia del rector y vicerectores. Todo el consejo y asamblea universitaria deben renunciar, ya que afrontan serio problema de “notitia criminis”. Ahora es cuando se debe escuchar la posición de la ASUP. SUNEDU debe intervenir de oficio en el marco de la ley 30220, que sí la faculta para este caso (artículo 13 in fine “protección y defensa del consumidor”). Esperemos que Indecopi esté a la altura. Ni qué decir de la intervención de la fiscalía penal de turno, al existir elementos de convicción para formalizar denuncia. Es grave lo señalado por el exrector, al reconocer que la universidad actuó al margen de la ley desde el 2012 y poner como torpe “excusa” litigios con el Arzobispado.

edwin vegas gallo dni: 02771235