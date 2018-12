López Vilela: “Hay que sacar un PL para que haya un saludo japonés en el Perú”

Paloma Noceda formalizó ayer la denuncia por tocamientos indebidos a Luis López Vilela ante la comisión de Ética del Congreso y el caso será visto en próximo 27 de diciembre, tal como lo anunció Janet Sánchez, presidenta de este grupo de trabajo. ¿Qué dijo el fujimorista al respecto?

"Cualquiera puede hacer una denunciar, esto es un peligro ¿O hay que hacer un saludo tipo japonés en el Perú? Hay que sacar un proyecto de ley que el saludo debe ser un saludo japonés, ya no un saludo derrepente con la mano", respondió Luis López Vilela a modo de burla.

Por otro lado, Luis López Vilela aseguró que espera la convocatoria en la comisión de Ética para que de sus descargos. "Yo mismo estoy llamando a la comisión de Ética que se haga una comisión extraordinaria de urgencia para este caso", señaló.

El congresista fujimorista @LuchoLopezVi, se burló de la denuncia por tocamientos indebidos que formalizó ayer la legisladora @PalomaNoceda. pic.twitter.com/vIugtscMpX — 🇵🇪 Wayka📢 (@WaykaPeru) 12 de diciembre de 2018

Paloma Noceda reveló que sufrió acoso sexual por parte de Luis López Vilela durante su participación en el último pleno del Congreso, donde se evaluaba la suspensión al también congresista de Fuerza Popular Moises Mamani por un caso similar.

“Quiero contar una experiencia personal, el primer día que vine al Congreso (...) me detuve a saludar a dos congresistas, uno de ellos me dice: ‘Qué bueno que haya gente como usted acá para que me alegre el panorama’”, dijo Noceda.