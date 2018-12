Piden citar a Luis Galarreta a Ética por denuncia de Paloma Noceda

El congresista de Fuerza Popular Luis Galarreta es uno de los personajes que debería ser convocado a la Comisión de Ética para que brinde sus descargos por la denuncia por tocamientos indebidos que realizó la parlamentaria Paloma Noceda. Así lo consideró el aprista Mauricio Mulder.

En declaraciones a la prensa, el legislador señaló que Galarreta, y toda persona que se mencione en el proceso, “tiene que ser convocada” para que pueda dilucidar su punto de vista.

Ayer, la parlamentaria Noceda formalizó ante la Comisión de Ética una acusación por tocamientos contra el fujimorista Luis López Vilela, quien también es presidente de la Comisión de Fiscalización.

Según narró la ex motonauta, el hecho lo reportó a quien era en ese momento el vocero de su exbancada, Luis Galarreta. Acotó que éste le aseguró que hablaría con el parlamentario.

"Tras estos hechos yo cumplí con comunicarle a mi vocero cuando ocurre por segunda vez. Él (Luis Galarreta) me entendió rapidísimo: si he notado que es medio mandado, no te preocupes que yo voy a hablar con él", sostuvo Paloma Noceda en la víspera.

En otro momento, Mulder evitó pronunciarse por algún pronunciamiento de Galarreta respecto a su conocimiento sobre estos hechos. Sí exhortó a la titular de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, a evaluar con prontitud esta denuncia.

"Hay que pedir el testimonio de la congresista Noceda, después los descargos del congresista Luis López y luego hacer un análisis de los hechos y circunstancias a fin de determinar una sanción", dijo el aprista.