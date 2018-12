Vela: 18 procesos contra Pérez no crean un buen clima para las investigaciones

El fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, advirtió que los 18 procesos disciplinarios contra el fiscal José Domingo Pérez, a cargo de los casos contra Keiko Fujimori y Alan García, no generan un buen clima para las investigaciones.

“Efectivamente no es el mejor clima para enfrentar una investigación de esta envergadura (…) necesitamos el apoyo de la institución y no generar frentes internos (…) el fiscal Domingo Pérez que tiene que eventualmente responder con la amenaza de cualquier sanción por inconducta funcional que no está justificada”, indicó en Canal N.

Al ser consultado sobre los rumores de los cambios que se realizarían en el equipo especial Lava Jato, el fiscal Rafael Vela indicó que prefiere no especular sobre el tema.

“El señor fiscal de la Nación tiene la atribución de tomar decisiones al respeto, no queremos especular, no hemos escuchado eso del Pedro Chávarry, hemos sido parte de muchas especulaciones”, indicó.

Precisamente el director de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti, pidió a la opinión pública estar alertas sobre la posible remoción de Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo que investiga el caso Lava Jato.

“Existe la posibilidad de que él (Chávarry); sobre todo aprovechando la fiesta de fin de año, separe a al fiscal Rafael Vela o pueda separar también al fiscal Domingo Pérez y poner a otros. Y en lo esencial matar la investigación. Esto es un peligro real y verdadero”, aseguró.