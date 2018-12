Comisión de Ética evaluará denuncia de Paloma Noceda a fines de diciembre

La presidenta de la Comisión de Ética del Congreso, Janet Sánchez, precisó que el 28 de diciembre es la fecha tentativa para evaluar la denuncia de la legisladora Paloma Noceda, por presuntos tocamientos indebidos, contra el fujimorista Luis López Vilela.

"Estamos evaluando las fechas porque esta semana estamos en representación y la siguiente semana ya es fiestas navideñas. Consideramos que la siguiente semana, no quiero adelantar una fecha con precisión, [pero] podría ser el 28, estamos evaluando, es tentativa esta fecha", indicó en RPP.

La congresista de Peruanos por el Kambio recalcó que este tipo de denuncias son graves y que deben ser evaluadas con celeridad, pero respetando el proceso.

“Vamos a actuar de la misma manera como hemos actuado en otros casos, con la misma celeridad y objetividad que nos caracteriza. Y vamos a resolver este caso en el tiempo prudente que corresponda, pero respetando el debido proceso y el derecho a la defensa que tendría el señor congresista (López)”, comentó.

Además, la legisladora oficialista indicó que este tipo de hechos afectan la imagen del Congreso de la República. "Hay congresistas que son buenos. No me parece justo que por uno o dos casos generalicen. Ojalá que no se den nuevos casos de denuncias sobre estos temas", agregó.

En la víspera, la parlamentaria independiente, Paloma Noceda, formalizó la denuncia por tocamientos indebidos contra Luis López Vilela, presidente de la Comisión de Ética. El caso se dio a conocer durante el debate de la acusación contra Moisés Mamani.

"Ese masaje asqueroso hasta el día de hoy lo tengo en la mente (…) me generó repulsa, me generó asco, vómito; y eso es cosa del día a día. Acá (en el Congreso), las asesoras la pasan mal, las asistentes la pasan mal, porque siempre aprovechan cuando una mujer da la espalda, allí se hace el barrido con la mirada de abajo para arriba”, narró Noceda en aquel entonces.