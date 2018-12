Abogado de Mamani sobre denuncia de sobrina: “A veces un 'tas tas' no es un tocamiento indebido”

El abogado de Moisés Mamani, Eduardo Piaggio, rechazó a la denuncia por presuntos tocamientos indebidos que habría realizado contra su sobrina, cuando ella tenía entre 11 y 13 años. Sin embargo, indicó que su familiar pudo “malinterpretar” la situación.

“Yo no quiero decir que sea mentirosa, pero de repente ella puedo haber malinterpretado un jaloneo o algo por el estilo”, dijo en RPP.

Según narró, él ya habló sobre este caso al interior de su familia y reconoció que se disculpó con su sobrina por ese hecho, del cual asegura “tiene un recuerdo muy vago”, pero negó que haya tocado indebidamente a la menor.

“Mi sobrina es una persona que tiene antecedente de conducta negativa, y la familia creyó en mi versión. Como le digo cada familia conoce a los integrantes de su familia. No estoy justificando pero a veces un ‘tas tas’ o un jalón no es un tocamiento indebido”, narró.

En un momento de la entrevista Eduardo Piaggio cayó en contradicciones, ya que reconoció que su sobrina fue a su cuarto “después de bañarse” y que en la habitación había varias personas, pese a brindar estos detalles recalcó que no recuerda bien el hecho.

“Yo estoy diciendo que he tenido un recuerdo vago, han sido muchos años. ¿Cómo voy a tener la memoria de 14 años atrás? (…) Tengo buena memoria (…) No tengo detalles precisos”, indicó.

La defensa de Moisés Mamani, quien también es denunciado por tocamientos indebidos, aseguró que su sobrina lo “odia” y que tiene una conducta “controversial”.

En la víspera, la mujer afirmó que no denunció el hecho porque no tenía el apoyo de su familia. “Yo sé que esto me puede traer consecuencias, pero he esperado tanto este momento para poder cerrar mi capítulo y sanarme de toda la humillación y de todo el daño que este sujeto me hizo”, añadió.