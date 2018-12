Aráoz tras denuncia de Noceda: “Basta de cuestionar a las víctimas”

Respaldo. Mercedes Aráoz fue una de las primeras congresistas que se pronunció por la reciente denuncia de tocamientos indebidos de Paloma Noceda contra el fujimorista Luis López Vilela. La también vicepresidenta de la República expresó su solidaridad a su colega a través de Twitter.

"Basta de cuestionar a las víctimas por cuándo denuncian. Lo que vale es la fuerza de hacerlo en un sistema adverso para la mujer que decide enfrentar a su agresor. Mi aliento y solidaridad a mi colega Paloma Noceda, tu caso es el de todas. No nos callamos más", escribió Mercedes Aráoz.

Basta de cuestionar a las víctimas por cuándo denuncian. Lo que vale es la fuerza de hacerlo en un sistema adverso para la mujer que decide enfrentar a su agresor. Mi aliento y solidaridad a mi colega @PalomaNoceda tu caso es el de todas. #NoNosCallamosMás — Mercedes Aráoz (@MecheAF) 12 de diciembre de 2018

Esta tarde, Paloma Noceda formalizó su denuncia por tocamientos indebidos ante la comisión de Ética del Congreso. En su informe señaló al congresista de Fuerza Popular Luis López Vilela como el autor de los ataque sexuales de los cuales fue víctima.

Sin embargo, el congresista fujimorista rechazó esta acusación. "Niego todos los actos que ella (me está) involucrando, derrepente se ha equivocado con un saludo y, es más, yo siempre he tenido un diálogo con ella. (...) Siempre hemos tenido un diálogo después de que renunciara a la bancada”.

Paloma Noceda reveló este ataque sexual durante su participación en el último pleno del Congreso, mientras se evaluaba la suspensión al congresista Moisés Mamani por un caso similar.

"Quiero contar una experiencia personal, el primer día que vine al Congreso (...) me detuve a saludar a dos congresistas, uno de ellos me dice: ‘Qué bueno que haya gente como usted acá para que me alegre el panorama’", contó la congresista no agrupada.