Paloma Noceda formalizó denuncia por agresión sexual ante la comisión de Ética

La congresista Paloma Noceda formalizó su denuncia por agresión sexual ante la comisión de Ética. Tal como lo anunció en el último pleno, la agresión se habría concretado al inicio de la presente gestión.

“Quiero contar una experiencia personal, el primer día que vine al Congreso (...) me detuve a saludar a dos congresistas, uno de ellos me dice: ‘Qué bueno que haya gente como usted acá para que me alegre el panorama’”, dijo la congresista durante el pleno del 8 de diciembre.

Lo revelado por Paloma Noceda se dio mientras se debatía el caso de Moisés Mamani que también era por agresión sexual. “Yo en ese momento no sabía cómo reaccionar porque para ese congresistas él estaba dando un gran cumplido, pero en realidad eso era una ofensa porque acá uno no viene alegrarle la vista o el panorama a nadie, acá uno viene a trabajar de igual a igual”, agregó Noceda.

Paloma Noceda publicó en su cuenta de Twitter el cargo del de su denuncia ante la comisión de Ética que fue dirigido a la presidenta de este grupo de trabajo Janet Sánchez.

“[…] A fin de saludarla y, a la vez, tras mis declaraciones vertidas durante la sesión plenaria del día sábado 8 de diciembre del presente, adjunto la denuncia respectiva para su conocimiento y trámite correspondiente en la comisión que usted dignamente preside”, se lee en el cargo presentado por Paloma Noceda.