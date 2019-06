García acusa a Mauricio Mulder de agredirla verbalmente en el Congreso

La congresista Maritza García denunció que el parlamentario Mauricio Mulder la agredió verbalmente durante los debates en el Pleno del Congreso. Según indicó, el aprista pretendía humillarla públicamente recordándole la acusación por presuntamente haber falseado información en su hoja de vida.

En diálogo con La República, la legisladora recordó que existe un fallo judicial que respalda su reincorporación en el Congreso y que no permitirá que el legislador continúe agrediéndola verbalmente por ese caso.

“Parece que el señor, con tanto tiempo en el Parlamento se ha olvidado del derecho, ya no conoce la legislación peruana y es lamentable que quiera desconocer los fallos y quiera imponerse. Él al seguir con la misma cantaleta en el Pleno, quiere utilizar este argumento para ofenderme y para seguir denigrando mi imagen y yo no se lo voy a permitir”, recalcó.

En ese sentido, Maritza García no descartó en presentar una denuncia ante la Comisión de Ética si continúa siendo atacada por ese caso.

Congresistas de Fuerza Popular también la atacaron

Maritza García afirmó que fue víctima de muchos maltratos tras separarse de la bancada de Fuerza Popular, e incluso congresistas de la bancada de Keiko Fujimori le hacían bullying en los baños del Parlamento.

“Los mismos de Fuerza Popular me lastimaban, en el baño me decían: “Ve buscando un trabajito porque del Parlamento ya te vas””, indicó.

Producto de estos ataques, la congresista afirmó que sufrió descompensaciones y tuvo que ser atendida en el tópico el Congreso.

“Yo soy valiente y afronté las acusaciones, no me corrí de la justicia. Regreso por la puerta grande y no voy a permitir que un corrupto como Mauricio Mulder venga a pretender mancillar mi honor”, enfatizó.